Кыргызстанцы выступят на чемпионате Центральной Азии по бадминтону

С 15 по 23 сентября в Ташкенте пройдет чемпионат Центральной Азии по бадминтону. Турнир организован Федерацией бадминтона Узбекистана и считается одним из крупнейших соревнований региона.

Участники

В соревнованиях примут участие спортсмены из семи стран: Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Ирана и Монголии.

Возрастные категории

до 23 лет (U-23)

до 17 лет (U-17)

до 15 лет (U-15)

Организаторы обещают напряженные матчи и яркие эмоции. Кыргызстанские спортсмены будут бороться за медали и представят страну на международной арене.