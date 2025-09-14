Кыргызстанцы выступят на чемпионате Центральной Азии по бадминтону

С 15 по 23 сентября в Ташкенте пройдет чемпионат Центральной Азии по бадминтону. Турнир организован Федерацией бадминтона Узбекистана и считается одним из крупнейших соревнований региона.
Участники
В соревнованиях примут участие спортсмены из семи стран: Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Ирана и Монголии.
Возрастные категории
до 23 лет (U-23)
до 17 лет (U-17)
до 15 лет (U-15)
Организаторы обещают напряженные матчи и яркие эмоции. Кыргызстанские спортсмены будут бороться за медали и представят страну на международной арене.