Погода
$ 87.45 - 87.80
€ 101.90 - 102.85

Кыргызстанцы завоевали шесть медалей на чемпионате Азии по каратэ

127  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сборная Кыргызстана успешно выступила на чемпионате Азии по каратэ WKF среди кадетов, юниоров и молодежи до 21 года, завоевав шесть медалей.

Турнир прошёл в китайском городе Шаогуан, участие приняли около 500 спортсменов из 29 стран. Кыргызстан представляли 18 атлетов.

Результаты спортсменов Кыргызстана

14-15 лет: бронзовые медали - Атахан Алибаев и Алинур Камилов.

16-17 лет: золото - Матвей Явгет; бронза - Даян Деря.

18-20 лет: серебро - Бегимай Орозалиева и Акылбек уулу Эрлан.

Тренерский штаб отметил, что результаты показывают высокий уровень подготовки молодых каратистов Кыргызстана и большой потенциал для будущих международных турниров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450568
Теги:
каратэ, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  