Кыргызстанцы завоевали шесть медалей на чемпионате Азии по каратэ

Сборная Кыргызстана успешно выступила на чемпионате Азии по каратэ WKF среди кадетов, юниоров и молодежи до 21 года, завоевав шесть медалей.

Турнир прошёл в китайском городе Шаогуан, участие приняли около 500 спортсменов из 29 стран. Кыргызстан представляли 18 атлетов.

Результаты спортсменов Кыргызстана

14-15 лет: бронзовые медали - Атахан Алибаев и Алинур Камилов.

16-17 лет: золото - Матвей Явгет; бронза - Даян Деря.

18-20 лет: серебро - Бегимай Орозалиева и Акылбек уулу Эрлан.

Тренерский штаб отметил, что результаты показывают высокий уровень подготовки молодых каратистов Кыргызстана и большой потенциал для будущих международных турниров.