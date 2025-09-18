В Бишкеке открылась пост-пленэрная выставка "Корумду"

В галерее Artmemo.kg в Бишкеке открылась пост-пленэрная международная Иссык-кульская выставка "Корумду". Ее инициаторами и организаторами стали семья режиссера и сценариста Тологена Сыдыкова и основательница галереи Жибек Койчокулова.

- Принимая в своем доме художников на пленэр, я впервые увидела, насколько велик и многогранен их труд, и была в восхищении, когда на глазах рождались работы, - призналась супруга Тологена Сыдыкова Замира.

По словам искусствоведа Айны Молдохматовой, пленэрные выставки особенно ярко раскрывают творчество мастеров: в представленных работах чувствуется тот самый непередаваемый иссык-кульский свет, уловить который на холсте очень непросто.

На открытие экспозиции пришли художники, искусствоведы и ценители искусства. Все отмечали теплую атмосферу, созданную организаторами. По словам Жибек Койчокуловой, пленэр стал для участников не только источником вдохновения от природы Иссык-Куля, но и площадкой для обмена опытом. Художники из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана обсуждали современные тренды в живописи и международные выставки.

- Эти 10 дней подарили авторам вдохновение, новые проекты и дружбу, которая обязательно выльется в совместные творческие поездки, - подчеркнули устроители.

Семья Сыдыковых поблагодарила художника Джылдызбека Молдохматова за помощь в организации выставки. Его опыт и профессионализм, по словам организаторов, позволили создать уникальный вернисаж.

На выставке представлено множество работ. Эксперты особенно выделяют серию Джылдызбека Молдохматова, его цветы, написанные в насыщенной светлой палитре, наполнены аквамарином, солнечной энергией и особым иссык-кульским сиянием.

Художник из Узбекистана представил пейзаж с красным столом, где приглушенные краски передают атмосферу старого дома и истории, хранящейся в его стенах. Керамист Джумугул Ташиев показал большие акварели, передающие трепетный мир иссык-кульской воды. Казахстанская художница Гульжамал Тагенова наполнила свои полотна поэтичностью и фактурной глубиной. Ее соотечественник Эркин Орол в работе "Утро на Иссык-Куле" уловил чистоту света и бирюзовую свежесть озера.

- Мы хотим, чтобы на выставку приходили школьники, студенты, семьи. Готовы рассказывать о работах и знакомить с художниками. Для нас важно поддержать мастеров, сохранить уникальные истории и показать миру красоту, которую создают кыргызские художники, - отметили организаторы.