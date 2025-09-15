Погода
В Узбекистане откроется офис ФИФА для Центральной Азии

В Ташкенте будет открыт региональный офис ФИФА для стран Центральной Азии. Такое решение принято по итогам встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и главы ФИФА Джанни Инфантино, сообщает пресс-служба главы государства.

Инфантино поздравил Узбекистан с историческим выходом национальной сборной на чемпионат мира-2026 и подчеркнул успехи страны в развитии футбола. Стороны обсудили реформы в организации спорта, подготовку специалистов и проведение крупных турниров.

В завершение встречи Мирзиёев вручил Инфантино орден "Дустлик" за вклад в развитие узбекского футбола.


Теги:
ФИФА, Центральная Азия
