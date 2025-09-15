Финал Кубка Кыргызстана по футболу состоится 18 сентября в Кара-Суу

Финальный матч Кубка Кыргызстана по футболу сезона 2025 пройдет 18 сентября на стадионе "Манас" в городе Кара-Суу.

В решающем поединке за трофей встретятся столичный клуб "Дордой" и действующий обладатель Кубка - "Мурас Юнайтед" из Джалал-Абада. В полуфиналах "Дордой" разгромил "Алай" с общим счетом 8:1 (первый матч 3:0, ответный 5:1), а "Мурас Юнайтед" прошел "Бишкек Сити" по сумме двух встреч (1:0 и 1:1).

Напомним, что действующим обладателем Кубка является "Мурас Юнайтед", который в сентябре 2024 года обыграл "Абдыш-Ату" со счетом 3:2 на стадионе "Курманбек" в Джалал-Абаде. Решающий гол на 109-й минуте забил Абай Боколеев.

Финальный матч обещает стать захватывающей встречей, где команды будут бороться за главный национальный трофей.