Погода
$ 87.45 - 87.80
€ 101.90 - 102.85

Финал Кубка Кыргызстана по футболу состоится 18 сентября в Кара-Суу

160  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Финальный матч Кубка Кыргызстана по футболу сезона 2025 пройдет 18 сентября на стадионе "Манас" в городе Кара-Суу.

В решающем поединке за трофей встретятся столичный клуб "Дордой" и действующий обладатель Кубка - "Мурас Юнайтед" из Джалал-Абада. В полуфиналах "Дордой" разгромил "Алай" с общим счетом 8:1 (первый матч 3:0, ответный 5:1), а "Мурас Юнайтед" прошел "Бишкек Сити" по сумме двух встреч (1:0 и 1:1).

Напомним, что действующим обладателем Кубка является "Мурас Юнайтед", который в сентябре 2024 года обыграл "Абдыш-Ату" со счетом 3:2 на стадионе "Курманбек" в Джалал-Абаде. Решающий гол на 109-й минуте забил Абай Боколеев.

Финальный матч обещает стать захватывающей встречей, где команды будут бороться за главный национальный трофей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450594
Теги:
Кара-Суйский район, футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  