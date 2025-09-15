Погода
Неделя благоприятна для завершения проектов. Гороскоп с 15 по 21 сентября

Луна убывает в течение недели, а в ночь с воскресенья на понедельник состоится последнее в этом году затмение, которое в этот раз будет солнечным. В ночь с 21 на 22 сентября состоится частное солнечное затмение (пик затмения придётся на 22 часа 41 минуту московского времени 21 сентября), которое завершит коридор затмений. В это же время Новолуние – начнётся новый лунный цикл. Неделя подходит для завершения ранее начатых дел, подведения итогов, исправления ошибок. Значимые и сложные разговоры на выходные дни лучше не планировать, впрочем как и проводить значимые мероприятия. Резонанс, возникший после разговора или мероприятия может негативным образом долгое время отзываться эхом. Полученные в выходные дни обещания и достигнутые договорённости могут быть нарушены. Дни не подходят для инвестиций, крупных покупок, одалживания денег. Понедельник и вторник полезно работать с повышенной ранимостью и тревожностью. Стоит уделить больше времени семье и детям. Не желательно брать или давать деньги в долг, оформлять кредиты. Среда, четверг, пятница располагают к деловым и дружеским встречам, свиданиям. Можно проводить презентации, вечеринки, свидания. Дни благоприятны для посещения косметолога. В субботу и воскресенье не желательны поездки, обсуждения спорных вопросов. Повышается риск конфликтов, различных происшествий. Полезно избавляться от зависимостей и болезненных привязанностей.

Овен – общение, как деловое, так и дружеское, свидания будут создавать положительные эмоции. В делах удастся прийти к заключению договоров, дружеские вечеринки зарядят энергией, а свидания помогут выйти на новый уровень отношений. Заметного прогресса удастся достичь и в учёбе. Лишь интриги и слухи, которые в выходные дни усилятся, могут выбивать из колеи, создавая тревожность. Меньше слушайте интриганов и не засиживайтесь в интернете. Переутомление и недостаток сна станут причиной недомогания.

Телец – амурная переписка, обмен сообщениями с друзьями начнут раздражать. Переизбыток общения приведёт к ссорам. Постарайтесь сохранить положительные эмоции от романтичных свиданий, увлекательных поездок и встреч, состоявшихся недавно. Занявшись работой и отложенными делами, вы своевременно справитесь с ответственными поручениями, важными заказами и пополните казну. Увеличиваются шансы устроиться на хорошую работу.

Близнецы – развлечения и покупки могут дорого вам обойтись. Вовремя отказавшись от соблазнительных предложений, вам не придётся латать дыры в своём бюджете. Люди, которым вы близки, не долго будут обижаться, а вы расстанетесь с легкомысленными личностями. Важный разговор состоится с деловыми партнёрами и коллегами. Некоторых из них сложно будет застать на месте, но добившись встречи, вы уладите давние споры, сможете начать сотрудничество, либо продлить договора на будущий год.

Рак – домочадцы будут особенно привередливыми, а потому угодить им окажется непросто. Оставьте попытки что-либо доказать близким людям, продолжая заниматься своими делами. Плохое настроение у домочадцев пройдёт также быстро, как и возникнет. Пока критика сыплется со всех сторон, молча делайте намеченную работу. Вы успеете справиться с домашними делами, встретится с влиятельными людьми и решить важные вопросы, а также оформить документы.

Лев – поездок, встреч и общения ожидается больше чем когда-либо, но вам сразу следует определиться с приоритетами. Легкомысленное общение с друзьями и родственниками, которым нечем заняться, не только начнёт раздражать, но и не позволит во время ответить на важные звонки и письма, отвлечёт от дел, а вы сейчас как никогда близки к успеху. Усталость и недомогание не самые главные последствия пустых разговоров. Любимый человек может обидеться из-за отсутствия ответа на его сообщения.

Дева – появятся свободные деньги, что кроме радости принесёт ещё и немало проблем. Возникнет масса желаний. Вас настойчиво будут тянуть на вечеринки и в магазины, но как только вы поддадитесь на уговоры, деньги будут истрачены, а на важные цели денег не останется. Продумайте тщательно свои вложения. Вы можете удачно вложить деньги в обновление зимнего гардероба для всей семьи, либо в недвижимость и покупки для дома. Избрав вложения в свой бизнес, вы также не прогадаете.

Весы – возникшие из-за пустяка споры в доме испортят настроение и отношения. Что бы вы ни сделали, и не сказали, домочадцы воспримут это в штыки. Прекратите обмен репликами и обратите внимание на полученные сообщения. У вас есть возможность встретиться с нужными людьми. Общение с друзьями или деловыми партнёрами пойдёт на пользу как делам, так и дружбе. Вероятны непродолжительные поездки. Займитесь отправкой важных писем или грузов.

Скорпион – пока вы успешно решаете финансовые вопросы, работаете над повышением доходов и совершаете выгодные покупки, близкие люди могут донимать вас своими проблемами, которые в большей степени являются плодами их фантазий. Поддавшись паническим заявлениям друзей или родственников, вы можете впутаться в череду необдуманных поступков. Полученные сообщения окажутся ничем иным как слухами, а вы сломаете из-за них свои планы.

Стрелец – определившись с планами, вы будете готовы вынести их на обсуждение и, на удивление, коллеги, друзья и родственники единогласно всё одобрят. Ваше бесспорное лидерство позволит воплотить в жизнь многие планы, воодушевив людей из ближайшего окружения помочь вам. Приготовьтесь к частым поездкам, встречам и новым знакомствах. Лишь о существовании магазинов стоит на время забыть. Сделанные вами покупки окажутся дорогими, а без купленных вещей вы вполне сможете обойтись.

Козерог – руководство и близкие люди предпримут попытки навязать чуждые для вас решения. Почувствовав давление и попытку манипулирования, воздержитесь от немедленного принятия решения, даже если эти люди дороги вам. Возможно они сами заблуждаются, склоняя вас к определённым действиям. Тщательно взвесив все за и против, вы, в спокойной для себя обстановке, поймёте как нужно правильно поступить, а потому спасёте себя и близких людей от ошибок.

Водолей – любовные сообщения от едва знакомого человека, покажутся вначале интересной игрой, но вступив в переписку, вы дадите надежду на более серьёзные отношения. Когда вы дадите понять, что время для игр закончилось, избавиться от назойливого собеседника окажется непросто. Не тратьте попусту силы и нервы, это опасно для здоровья. Приглашение к диалогу, полученное от деловых партнёров или друзей достойно вашего внимания. С ним будет связан успех и поездки.

Рыбы – соблазнительных предложений будет хоть отбавляй. Одни вас будут звать на вечеринки, кто-то попытается флиртовать, а некоторые знакомые предложат поучаствовать в совместных делах, сделать вместе покупки. Решительно отказавшись от ветреных предложений, вы можете сделать важный шаг по карьерной лестнице. Серьёзные люди, с которыми вы когда-то имели дело, пригласят вас на серьёзный разговор. Подготовившись к встрече, вы не упустите своего шанса. Возможен и рост доходов.

Астролог Андрей Рязанцев


