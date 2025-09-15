Погода
В Кыргызстане с помощью "Росатома" заработает ядерная медицина

- Канат Кожоев
Кабмин КР принял решение о создании при Национальном центре онкологии и гематологии центра ядерной медицины, который станет важным шагом в развитии онкологической службы республики.

Министр здравоохранения КР Эркин Чечейбаев сообщил, что проект будет оперативно реализован при поддержке госкорпорации "Росатом".

Комментируя эту новость, представители "Росатома" отметили, что приветствуют решение кабинета министров КР широко шагнуть навстречу обеспечению населения передовой высокотехнологичной медицинской помощью.

"Росатом" входит в топ-5 мировых поставщиков. Экспорт изотопов вырос на 15% в 2023 году и на 7% - в 2024-м. Ежегодно проводится около 2,5 млн процедур с использованием изотопов компании, поставки осуществляются более чем 170 компаниям в 50 странах. "Росатом" имеет значительный опыт в создании специализированной инфраструктуры и строительстве объектов ядерной медицины в России и за рубежом. Компания готова оказывать содействие в технологическом сопровождении национальных проектов и сооружении объектов медицинского назначения под ключ, а также в реализации программ повышения квалификации и опережающей подготовки специалистов в области ядерной медицины.

"Росатом" готов и к дальнейшему развитию сотрудничества с Кырызской Республикой. Совместно с коллективом Национального центра онкологии и гематологии и Министерством здравоохранения КР корпорация уже несколько лет работает над проектом современного центра ядерной медицины с отделениями молекулярной визуализации и радионуклидной терапии и собственным производством радиофармпрепаратов.

В качестве первого этапа работы, с 2022 года, "Росатом" оказывает безвозмездную методологическую и технологическую поддержку центру онкологии, чтобы ввести существующее отделение ядерной медицины в эксплуатацию после длительного простоя. Команда "Росатома" помогла кыргызским коллегам получить необходимые лицензии и разрешения, обучила персонал. В рамках программы технической кооперации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обеспечиваются регулярные поставки генераторов технеция-99m и холодных наборов.

С мая 2025 года отделение ядерной медицины ведёт устойчивую клиническую работу и выполняет широкий спектр исследований однофотонной эмиссионной компьютерной томографии. Следующий этап развития ядерной медицины в Кыргызстане – создание национального центра ядерной медицины. Госкорпорация "Росатом" окажет Кыргызской Республике всеобъемлющую поддержку в реализации этого проекта.


URL: https://www.vb.kg/450608
Минздрав, Национальный центр онкологии, Россия, Кыргызстан, медицина, кыргызско-российское сотрудничество
