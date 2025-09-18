Погода
У школы в Буденовке установили вызывной светофор для безопасности детей

В селе Буденовка Ысык-Атинского района на главной трассе возле школы заработал вызывной светофор. Об этом VB.KG рассказала директор общественного объединения "Дорожная безопасность" Чинара Касмамбетова.

По ее словам, проект реализован в рамках программы SR4S (Звездный рейтинг школ) для повышения безопасности и управления скоростью движения. Поддержку в его внедрении оказали международные партнеры – Восточный альянс по безопасному и устойчивому транспорту (EASST) и Фонд ФИА (FIA Foundation).

Благодаря их финансовой и технической помощи были проведены важные инфраструктурные изменения:

  1. установлен вызывной светофор на главной трассе;
  2. нанесена разметка пешеходного перехода;
  3. на второстепенной улице (ул. Чапаева) появилась разметка для пешеходов;
  4. установлены предупреждающие знаки "Осторожно, дети" и "Пешеходный переход".

После обновлений перекресток улицы Ленина получил 3,5 звезды по методике Международной программы оценки дорог (IRAP). На главной трассе также установлен знак ограничения скорости "30 км/ч" при приближении к перекрестку.

"Данный проект пилотирован при поддержке ГУОБДД МВД КР и Министерства транспорта КР. Огромную помощь оказали директор школы Миргуль Кайдулатова, администрация и Кочкорбаевский айылный аймак, - отметила Касмамбетова.

Она подчеркнула, что безопасность детей на дорогах остается одной из самых острых проблем Кыргызстана. По статистике, ежегодно более 2 тысяч детей получают травмы и свыше 100 погибают в ДТП.

Напомним, 24 апреля 2025 года вблизи школы им. Буденовка на главной скоростной трассе был сбит ученик 6 класса. Он получил травмы. Именно этот случай стал одним из оснований для выбора школы в качестве пилотного проекта.


