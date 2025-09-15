У женщины, убившей двоих детей, трое детей остались с отцом

12 сентября в селе Ак-Бешим-2 произошла трагедия: мать задержана по подозрению в смерти двоих своих детей, сообщает пресс-служба Минтруда.

Установлено, что у семьи есть ещё трое детей. В настоящее время они находятся вместе с отцом, поддержку в их воспитании окажет также сестра отца. Сотрудники территориального подразделения Министерства незамедлительно выехали на место происшествия совместно со следственными органами, проведя мероприятия по обеспечению безопасности и заботы о детях.

Отмечается, что ранее данная семья не состояла на учёте как находящаяся в трудной жизненной ситуации.

Напомним, 12 сентября в милицию поступило сообщение о том, что в одном из домов Чуйского района найдены мёртвые тела двух малолетних детей. В доме были обнаружены с ножевыми ранениями тела Д.Э., 2013 года рождения (девочка), и Ш.М., 2023 года рождения (мальчик).

Расследование продолжается.