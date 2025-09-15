Погода
$ 87.45 - 87.80
€ 101.90 - 102.85

У женщины, убившей двоих детей, трое детей остались с отцом

220  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

12 сентября в селе Ак-Бешим-2 произошла трагедия: мать задержана по подозрению в смерти двоих своих детей, сообщает пресс-служба Минтруда.

Установлено, что у семьи есть ещё трое детей. В настоящее время они находятся вместе с отцом, поддержку в их воспитании окажет также сестра отца. Сотрудники территориального подразделения Министерства незамедлительно выехали на место происшествия совместно со следственными органами, проведя мероприятия по обеспечению безопасности и заботы о детях.

Отмечается, что ранее данная семья не состояла на учёте как находящаяся в трудной жизненной ситуации.

Напомним, 12 сентября в милицию поступило сообщение о том, что в одном из домов Чуйского района найдены мёртвые тела двух малолетних детей. В доме были обнаружены с ножевыми ранениями тела Д.Э., 2013 года рождения (девочка), и Ш.М., 2023 года рождения (мальчик).

Расследование продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450614
Теги:
задержание, несовершеннолетние, Чуйская область, семья, женщины
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  