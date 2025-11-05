Погода
В Бишкеке работники ЦОН брали деньги за приоритетное оформление документов

Сотрудниками ГКНБ пресечена незаконная схема, организованная работниками Центра обслуживания населения (ЦОН) в сговоре с гражданскими лицами, оказывавшими посреднические услуги.

В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что работник Первомайского ЦОН Ж.Э.Ж. совместно с посредниками Д.Э.М. и Д.К.Э. организовали систему получения денежных средств от граждан, в том числе иностранных, обращавшихся за государственными услугами.

По данным ведомства, посредники находили клиентов и предлагали им "помощь" в ускоренном оформлении документов без очереди, гарантируя получение услуги в кратчайшие сроки. За это они требовали денежное вознаграждение от 100 до 10 000 долларов США в зависимости от характера услуги. Полученные средства впоследствии распределялись между участниками схемы.

Посредники заранее согласовывали с работником ЦОН время подачи документов, что позволяло принимать их вне очереди и рассматривать в приоритетном порядке.

В результате проведённых мероприятий Ж.Э.Ж., Д.Э.М. и Д.К.Э. были задержаны и водворены в следственный изолятор. В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия, направленные на установление других причастных лиц из числа сотрудников государственного учреждения "Кызмат" и посредников, а также организаторов аналогичных схем.

Кроме того, установлено, что отдельные работники ЦОН и частные лица, владеющие жильём, занимались фиктивной регистрацией иностранных граждан по месту проживания, при этом зарегистрированные фактически не проживали по указанным адресам. В отношении данных лиц проведены профилактические мероприятия о недопустимости подобных действий.


