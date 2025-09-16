Казахстан и Узбекистан лидируют на чемпионате мира по боксу 2025

Сборная Казахстана стала лидером по числу золотых медалей на чемпионате мира по боксу, который прошёл с 4 по 14 сентября в Ливерпуле (Англия). На втором месте - команда Узбекистана, сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.

В соревнованиях приняли участие 540 спортсменов из 68 стран. Узбекистан завоевал 11 медалей: 6 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые. Казахстан одержал 7 побед в финалах и стал лидером по числу золота. Третье место в общекомандном зачёте заняла Индия (2-1-1).

В мужской сетке турнира первое место занял Узбекистан (6-1-0), второе - Казахстан (4-0-0), третье - Бразилия (0-3-0). Среди женщин лидировала сборная Казахстана (3-1-2), второе место заняла Индия (2-1-1), третье - Польша (1-2-0).

Кыргызстан на чемпионате представляли 8 боксёров, однако медалей они не завоевали.