Погода
$ 87.36 - 87.75
€ 101.90 - 102.85

Казахстан и Узбекистан лидируют на чемпионате мира по боксу 2025

273  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сборная Казахстана стала лидером по числу золотых медалей на чемпионате мира по боксу, который прошёл с 4 по 14 сентября в Ливерпуле (Англия). На втором месте - команда Узбекистана, сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.

В соревнованиях приняли участие 540 спортсменов из 68 стран. Узбекистан завоевал 11 медалей: 6 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые. Казахстан одержал 7 побед в финалах и стал лидером по числу золота. Третье место в общекомандном зачёте заняла Индия (2-1-1).

В мужской сетке турнира первое место занял Узбекистан (6-1-0), второе - Казахстан (4-0-0), третье - Бразилия (0-3-0). Среди женщин лидировала сборная Казахстана (3-1-2), второе место заняла Индия (2-1-1), третье - Польша (1-2-0).

Кыргызстан на чемпионате представляли 8 боксёров, однако медалей они не завоевали.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450636
Теги:
бокс, Казахстан, Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  