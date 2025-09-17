Поэтесса Менди Мамазаирова посвятила поэму мэру Оша Женишбеку Токторбаеву

Поэтесса Кыргызстана Менди Мамазаирова посвятила стихотворение мэру города Оша Женишбеку Токторбаеву. Свое произведение она назвала "Ак-Буура арууланды" ("Ак-Буура очистилась").
По словам Мамазаировой, она довольно тем, что ошский градоначальник очищает берега реки Ак-Буура.
"Ранее часть реки Ак-Буура была захвачена влиятельными лицами, которые возвели на ее берегах сауны и бани, сточные воды которых попадали в реку, нанося вред экологии и жителям города, которые потом пили эту воду. Мэр Оша распорядился снести эти постройки, загрязнявшие реку. Этот поступок достоин похвалы. Народ благодарит Токторбаева за его инициативу", – сказала поэтесса.
Менди Мамазаирова подчеркнула, что аналогичная работа по сносу незаконных построек ведется и в Бишкеке, где многие здания оказались в собственности чиновников. При этом, по ее словам, важно, чтобы при сносе обычные жители не оставались без жилья.
Ниже публикуем стихотворение "Ак-Буура арууланды".
Кушу түшүп, Олокондой алп тоого,
Пайгамбарым сүйүп, түнөк сураган.
Мээриминен ак мөңгүлөр бүт ээрип,
Дайра болуп төмөн карай кулаган.
Тоо койнунда жаткан алтын, күмүштүн,
Күкүмдөрү кошо агып келген суу.
Ичкен адам илдетинен айыгып,
Куландан соо, ойноп туруп кеткен суу.
Айбандын да тилин билген Сулайман,
Ошпиримди сурап алган кудайдан.
Олокон тоо, Керме тоого суктанып,
Өзү дагы алп тоо болду суналган.
Пайгамбардын көз нурунан бүткөн суу,
Кан тамрыга мүрөк болуп жеткен суу.
Канчалаган адамдарды баккан суу,
Ичкен сайын кан-тамырга жаккан суу.
А бирок да, суктар чыкты пендеден,
Меники деп, өз башына мелжеген.
Торго камап, Ак бууранын шамалын,
Таза суусун, жеке гана ээлеген.
Ак буурага арта салып үйлөрдү,
Ажаткана, саунасы "гүлдөдү".
Арам менен адалды да ылгабай,
Ала маңкурттар көп жыл бою жыргады ай.
Этегинен суу ичкен эл убалын,
Ойлободу, ач көздөрүн май баскан.
Тааныбады алар теңир- кудайын,
Акыл-эсин, көкүрөгүн заң баскан!
Анан бир күнү... Кудурети алланын,
Күчтүү экен малыңан да, пулуңан.
Шаар башчы келди дешти жигердүү.
Билгич экен, баары келген колунан.
Ак бууранын адал суусун ылгабай,
Акмактар эй, кандай гана булгады ай.
Тосмолорду, сауналарды бузганда,
А ээлери, жыргалынан ажырап,
Келемиштей ичин жара тырмады ай!
Ак бууранын акак суусу көк кашка,
Тазаланган, арууланган башкача,
Ширин, Тунук бою менен күүлөнүп,
Элди карай агып жатты таптаза!
Этегинде күткөн эли кубана,
Мал-кели да, мөмө-чөмө чубала,
Бою таза, даамы ширин нак сууну,
Шимиришти чаңкаганы канганча!
"Алкыш!"-дешти, жаны-жаныбар жабыла,
Таза сууга жан-бадани каныга.
"Суудай узуун болсун,- дешти- өмүрү",-
Таза сууну күткөн элдер зарыга,
"Суудай таза болсун!- дешти,-Көңүлү!"
Ак буура суу төмөн карай чамынды,
Күмүш түстүү балык Күнгө чагылды.
А жээгинде канааттанып ишине,
Токторбаев!
Башка ишине камынды,
Күтүп аткан түркүн ишке шашылды...
(Вода реки Ак-Буура - благословение, дарованное пророком, которая исцеляет болезни и питает людей и животных. Однако со временем алчные люди стали присваивать ее себе, перегородив течения, построив сауны и дома, забыв о Боге и предавшись грехам.
Но сила бога выше богатства и власти. Наступил день, когда мэр города разрушил незаконные постройки и очистил реку. Ак-Буура снова зажурчала чистым потоком, радуя людей, животных и природу. Народ снова воспринял эту реку как символ чистоты, жизни и обновления).