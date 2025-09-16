Погода
Кабмин: Уровень бедности в Кыргызстане снизился до 25,7 %

237  0
- Назгуль Абдыразакова
Правительство Кыргызстана прилагает все усилия для повышения уровня жизни граждан. Об этом сообщил председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев на аппаратном совещании.

Глава Кабмина отметил, что в 2024 году уровень бедности в стране снизился до 25,7 %, что на 4,1 процентного пункта меньше, чем в 2023 году (29,8 процента). Ключевым фактором стало увеличение доходов населения: денежные доходы на душу населения выросли на 16,5 %.

Среднемесячная заработная плата за 7 месяцев 2025 года составила 42 522 сома, увеличившись на 20,4 %. С 1 октября 2025 года будут повышены пенсии. Также положительный эффект даёт программа "Социальный контракт", в рамках которой выплаты в 2025 году увеличены с 100 тыс. до 150 тыс. сомов.

В сфере поддержки бизнеса и индустриализации по стране открыто 67 новых предприятий, создано 6 тыс. рабочих мест. По данным Национального статистического комитета, в первом полугодии 2025 года создано свыше 159 тыс. новых рабочих мест, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года (55,1 тыс.).

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что все меры направлены на улучшение доходов граждан и создание новых возможностей для трудоустройства.


Кыргызстан, экономика, кабмин
