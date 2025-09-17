Погода
$ 87.26 - 87.72
€ 101.90 - 102.85

В КР к 2040 планируется перерабатывать 50 процентов сельхозпродукции

156  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В указе президента Садыра Жапарова "О мерах по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса КР" поставлена задача довести объём производства переработанной продукции до 50% к 2040 году. Об этом сообщил министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев на форуме на тему "Привлечение инвестиций в приоритетные сектора агропромышленного комплекса".

"В целях реализации поручения Президента в министерстве был принят план мероприятий, согласно которому объём производства переработанной продукции планируется довести до 10% в 2025 году, до 30% - в 2030 году и до 50% - в 2040 году", - заявил Бакыт Торобаев.

Форум проходит при участии международных институтов, дипломатических представительств, финансовых учреждений, фондов и банков развития, полпредов Президента в областях, руководителей министерств и ведомств, а также представителей перерабатывающих предприятий страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450642
Теги:
Бакыт Торобаев, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  