В КР к 2040 планируется перерабатывать 50 процентов сельхозпродукции

В указе президента Садыра Жапарова "О мерах по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса КР" поставлена задача довести объём производства переработанной продукции до 50% к 2040 году. Об этом сообщил министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев на форуме на тему "Привлечение инвестиций в приоритетные сектора агропромышленного комплекса".

"В целях реализации поручения Президента в министерстве был принят план мероприятий, согласно которому объём производства переработанной продукции планируется довести до 10% в 2025 году, до 30% - в 2030 году и до 50% - в 2040 году", - заявил Бакыт Торобаев.

Форум проходит при участии международных институтов, дипломатических представительств, финансовых учреждений, фондов и банков развития, полпредов Президента в областях, руководителей министерств и ведомств, а также представителей перерабатывающих предприятий страны.