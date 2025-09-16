Погода
"Акылбек Жапаров - реформатор, опередивший свое время"

14 сентября 2025 года Акылбеку Жапарову исполнился 61 год. В честь этой даты политолог Бакыт Бакетаев решил поделиться своим мнением о личности и роли экс-председателя кабинета министров в современной истории Кыргызстана:

Как назовешь корабль, так он и поплывет: роль Акылбека Жапарова в формировании экономической модели Кыргызстана

"Нет пророка в своем Отечестве" - эти слова, приписываемые Иисусу из Назарета, как будто были сказаны о кыргызской политической реальности. Великие умы, как правило, начинают цениться на Родине лишь после того, как их признает мир.

Прошедшие десятилетия становления кыргызской государственности нередко сравниваются с событиями начала XX века - эпохой потрясений, переосмыслений и надежд. Однако на современном этапе все чаще появляются фигуры, способные не только реагировать на вызовы времени, но и формировать принципы будущего. Одной из таких фигур является Акылбек Жапаров - государственный деятель, экономист, финансист и политик, влияние которого на страну пока еще до конца не осознано обществом, но уже ощущается в цифрах и результатах.

"Человека узнают по делам, а государственника - по реформам", - сказал однажды Конфуций. Сегодня деятельность Акылбека Жапарова все чаще рассматривается именно в этом контексте.

Рациональный архитектор экономики

В бытность премьер-министром и председателем Кабмина Жапаров проявил себя не просто администратором, а архитектором новой экономической модели страны. Он откровенно демонстрировал приверженность кейнсианским взглядам, но в то же время гибко сочетал их с элементами монетаризма Фридмана, создавая уникальный гибрид, способный адаптироваться к реалиям кыргызской экономики.

"Экономика - это не математика, а искусство управления доверием", - считал Джон Мейнард Кейнс. И именно эту философию можно проследить в подходах Жапарова.

Снижение налогов и таможенных сборов вдвое, предложенное им, вызвало в свое время насмешки со стороны "диванных экспертов". Однако по итогам года ВВП вырос в два раза. И это не магия, а экономика, выстроенная на стимулировании деловой активности, а не удушающем контроле.

От криптовалюты до коровьих паспортов: идеи на годы вперед

Идеи, высказанные Жапаровым в разные годы, часто обгоняли время. Так было с предложением ввести паспорта для домашних животных - инициатива, которая сначала стала поводом для шуток, но затем была реализована, что привело к улучшению ветеринарного контроля и экспорта скота.

То же самое касается его раннего интереса к искусственному интеллекту и криптовалютам. Сегодня, спустя годы, соседний Казахстан создает министерство по вопросам ИИ и цифровизации - а в Кыргызстане фундамент к этому был заложен задолго до того.

"Мудрый человек предвидит бурю и укрепляет крышу, пока светит солнце", - гласит арабская пословица. Акылбек Жапаров как раз из таких - он думает на два шага вперед.

Партнер глобального уровня

Не секрет, что лидеров мировых держав интересует мнение Жапарова. Во время международных встреч президенты и премьер-министры часто продлевают время общения с ним - и это, как ни крути, показатель. Говорить с кыргызским политиком о глобальных финансовых трендах, о цифровом суверенитете, о будущем Центральной Азии - значит признавать уровень его мышления и экспертизы.

"Сильный разум можно узнать по тем вопросам, которые он задает", - писал Вольтер. Судя по тому, как его слушают, вопросы, задаваемые Жапаровым, имеют вес.

Имя как предначертание

В переводе с кыргызского "Акылбек" - это "владыка разума" или "лидер мудрости". Как назовешь корабль - так он и поплывет. Судьба словно вложила в это имя программу на лидерство, осмысленность, просвещение. Он и вправду стал тем, кто может измерить не только проценты роста, но и кровоток финансовой системы страны, точно как опытный кардиолог.

Он понимает, где требуется влить больше ресурсов, а где - сократить давление. Он чувствует, в каком регионе страны "мерзнут ноги", а в каком перегревается "мозг". Такой чувствительности к целостной системе государства нет в учебниках - это дар и опыт.

Феномен Жапарова как вызов для элиты

Самое удивительное - в признании. За рубежом - в арабских странах, Китае, странах СНГ - фигура Акылбека Жапарова вызывает неподдельный интерес. Но в собственной стране до сих пор продолжаются споры: недооценка, смешки, заниженное восприятие - все это, увы, норма в кыргызской политике.

"Горе стране, где великого признают только после его смерти", - писал Николай Бердяев.

Кыргызстан - молодое государство, и ему необходимы не герои на плакатах, а системные реформаторы, обладающие не только интеллектом, но и волей. Жапаров показал, что даже в условиях сложной политической конъюнктуры можно проводить реформы, опираясь не на популизм, а на расчет.

Заключение

Понимание масштабов личности приходит со временем. Возможно, еще не настал тот момент, когда имя Акылбека Жапарова будет включено в список реформаторов, изменивших ход кыргызской истории. Но очевидно одно: его вклад в экономическую архитектуру, политическую культуру и цифровое будущее Кыргызстана не подлежит сомнению.

"Истинное величие не в громких словах, а в том, чтобы строить мосты, по которым пойдут поколения".


Акылбек Жапаров, Бакыт Бакетаев, поздравление
