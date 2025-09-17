Погода
На учениях ОДКБ "Рубеж-2025" прошел день культуры Кыргызской Республики

- Светлана Лаптева
На базе войсковой части 20636, в рамках командно-штабного учения Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона ОДКБ "Рубеж-2025", прошёл День культуры Кыргызской Республики.

Перед военнослужащими и участниками учения с яркой концертной программой выступили артисты Центрального Дома Армии Министерства обороны КР. Прозвучали национальные мелодии, песни о Родине, а также были представлены танцы, отражающие богатое культурное наследие кыргызского народа.

В рамках мероприятия была развернута кыргызская юрта, оформленная в традиционном стиле. Гости могли ознакомиться с элементами быта, этнографическими экспонатами и предметами народного творчества.

Отдельно была организована экспозиция мобильного музея генерала Ивана Панфилова - легендарного военачальника и Героя Советского Союза, чьё имя занимает особое место в истории Кыргызстана. В музее представлены архивные фотографии, документы и памятные предметы, посвящённые жизни и подвигам командира 316-й стрелковой дивизии.


ОДКБ
