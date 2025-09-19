В Татарстане 69% детей мигрантов сдали тестирование для школы

В Татарстане из 219 поданных заявлений от детей мигрантов на поступление в школы 151 ребенок успешно прошел тестирование на знание русского языка. Главными причинами недопуска остальных стали неполный пакет документов и отсутствие легального статуса в России. По всей стране 87% детей иностранцев не смогли попасть в школы после введения обязательного тестирования. Эксперты считают, что система тестирования в целом работает, однако обращают внимание на проблемы с детьми из русских семей, ранее проживавших за рубежом.

В Татарстане с апреля по август 2025 года для прохождения тестирования на знание русского языка всего было подано 219 заявлений от иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщили "Ъ Волга-Урал" в пресс-службе Министерства образования и науки Республики Татарстан. Из них 44 семьи предоставили неполный пакет документов. По данным ведомства, основная причина заключается в отсутствии легализации в Российской Федерации, истекшем сроке действия документов, подтверждающих законность нахождения на территории страны, либо в обращении в образовательную организацию по адресу, который не закреплен за учреждением. У 18 детей были выявлены "недостоверные" сведения в предоставленных документах (не уточняется какие).

До тестирования на знание русского языка были допущены 173 ребенка. Из них экзамен прошли 151 человек, не справились с заданиями 17 детей, еще пятеро не явились на тестирование.

Среди не прошедших тестирование больше всего поступающих в первый класс - 10 из 17 детей. Остальные распределились следующим образом: двое претендовали на третий класс, по одному - на седьмой, восьмой, девятый и десятый классы.

Для детей, не прошедших тестирование, рекомендовано прохождение курсов русского языка на базе четырех образовательных учреждений республики. Большинство - 11 человек - направлены в школу № 41 Вахитовского района Казани, трое - в лицей № 3 имени Пушкина Нижнекамского района, двое - в гимназию № 1 Елабужского района и один ребенок - в школу № 10 Лениногорска. Повторное участие в тестировании возможно не ранее чем через три месяца - 27 августа, 24 сентября и 29 октября 2025 года.

В министерстве образования республики "Ъ Волга-Урал" пояснили, что ребенок "может учиться сколько необходимо, но повторно прийти на тестирование не ранее чем через три месяца".

Как сообщили "Ъ Волга-Урал" в пресс-службе главы Марий Эл, в республике с апреля по август поступило четыре заявления от родителей детей-иностранцев. Все семьи предоставили полный пакет документов. Из четырех допущенных до тестирования детей экзамен успешно сдали двое, причем один из них - со второй попытки после дополнительного обучения русскому языку. По данным пресс-службы, основной причиной неуспешного прохождения теста стали низкий уровень владения русским языком, бедный словарный запас, а также неумение правильно строить предложения и излагать свои мысли.

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев считает, что тестирование детей мигрантов на знание русского языка "в целом себя оправдало". "Некоторые скептики с сомнением относились к данной процедуре, полагая, что она не будет работоспособной. Однако уже сейчас можно сказать, что эти опасения оказались напрасными", - отмечает он. По словам депутата, теперь "детям иностранных специалистов приходится брать дополнительные уроки или нанимать репетиторов, чтобы подтянуть до нужного уровня знание русского языка своих детей". По мнению чиновника, тестирование детей мигрантов на знание русского языка правильная и нужная мера.

Вместе с тем господин Шарафиев обращает внимание на проблему с детьми из русских семей, проживавших за рубежом. "По каким-то непонятным причинам оказалось, что дети мигрантов, которые родились в русских семьях, но проживавшие за рубежом, а теперь приехавшим на свою историческую родину, отказано в поступлении в школу на том основании, что они якобы плохо знают русский язык", - говорит депутат. По его словам, "в сети запущен флешмоб с видеообращениями таких детей и их родителей, которые на чистом русском языке просят от властей помощи". Господин Шарафиев полагает, что "в таких ситуациях надо разобраться", поскольку "возможно, это сознательная провокация, в связи с чем было бы не плохо выяснить происхождение тех чиновников, которые принимали решение о дискриминации русских детей".

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в беседе с "Ъ Волга-Урал" отметила, что к ней самой обращений по поводу отказов детям из русских семей не поступало.

Госпожа Волынец напоминает, что согласно приказу Минпросвещения РФ для разрешения спорных вопросов, создаются апелляционные комиссии. "Иностранный гражданин вправе повторно пройти тестирование, но не ранее чем через 3 месяца со дня прохождения тестирования, по результатам которого выявлен недостаточный уровень владения русским языком", - поясняет она. Если ребенок не попал на тестирование, он может обратиться в отдел образования по месту жительства, отмечает госпожа Волынец.

В министерстве образования Татарстана "Ъ Волга-Урал" сообщили, что в республике такая комиссия создана, отметив, что обращений пока не было.

"Система работает", - такую оценку дал депутат Госсовета Татарстана Расим Баксиков в разговоре с "Ъ Волга-Урал".

По данным Рособрнадзора, с апреля по август документы на зачисление в российские школы подали родители 23,6 тыс. детей-иностранцев по всей России. Разрешение на прохождение экзамена получили только 8223 ребенка. Из числа детей, допущенных до тестирования, на экзамен явились 5,94 тыс., успешно справились с заданиями 2964 ребенка, что составляет 12,6% от общего числа подавших документы.

Тестирование на знание русского языка было введено с 1 апреля 2025 года в соответствии с федеральным законом № 544-ФЗ. Для поступления в первый класс достаточно устного ответа на четыре вопроса, для остальных классов предусмотрены письменные и устные задания. Процедура длится 80 минут и записывается на видео.

В ноябре 2024 года депутаты Госсовета Татарстана не поддержали проект федерального закона, который запрещает зачислять в школы детей мигрантов, не знающих русского языка. За принятие законопроекта проголосовали 20 депутатов, против - 27, воздержались - 25. Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин тогда заявлял, что дети мигрантов без зачисления в школы останутся без образования "на улице". "Мы будем напрягать федерального законодателя, чтобы он нашел подходящее решение для того, чтобы снять эту проблему. Мы нуждаемся в мигрантах. Они приезжают к нам, и их дети должны проходить учебу, но для этого надо создавать условия", - говорил господин Мухаметшин.

На фоне низких результатов тестирования в Госдуме обсуждается возможность дальнейшего ужесточения требований. Межфракционная группа депутатов внесла в Госдуму проект о введении платного обучения для всех детей мигрантов и ограничении количества попыток сдачи теста до трех раз. В Минпросвещения считают такие инициативы противоречащими Конституции РФ. Директор департамента общеобразовательной политики ведомства Александр Реут заявлял, что "по конституции всем гражданам России и иностранным гражданам предоставляется право на образование".

Источник: kommersant.ru