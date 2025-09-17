Погода
В Кыргызстане граждане смогут оставлять отзывы о госуслугах через QR

245  0
- Назгуль Абдыразакова
В администрации президента Кыргызстана презентовали систему "Отзывы", с помощью которой граждане смогут оценивать работу госорганов и оставлять предложения. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, цифровая платформа станет инструментом обратной связи: пользователи смогут сообщать о нарушениях, давать предложения по улучшению госуслуг и фиксировать проблемы при взаимодействии с чиновниками. Госорганы в свою очередь будут обязаны оперативно реагировать и устранять выявленные недостатки.

Система позволит администрации президента вести постоянный мониторинг эффективности работы госорганов.

Глава кабинета министров Адылбек Касымалиев поручил управлению контроля исполнения решений президента и кабмина следить за своевременным рассмотрением обращений граждан и реагировать на факты их игнорирования. Также руководителям госорганов поручено обеспечить размещение QR-ссылок для подачи отзывов.


Теги:
президент, Кыргызстан, Кабинет министров
