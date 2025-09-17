Погода
$ 87.26 - 87.72
€ 101.90 - 102.85

Бекзат Алмаз уулу завоевал серебро чемпионата мира по борьбе в Хорватии

187  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан завоевал ещё одну медаль на чемпионате мира по вольной борьбе. Серебряную награду в весовой категории до 57 кг выиграл Бекзат Алмаз уулу, сообщает Prosports.kz.

Кыргызстанец уверенно прошёл турнирную сетку: он досрочно победил канадца Гаретта Аустина Саундерса (11:0), в 1/8 финала одолел японца Рина Сакамото (9:4), затем в четвертьфинале разгромил македонца Владимира Егорова (16:5). В полуфинале Алмаз уулу взял реванш у узбекистанца Гуломжона Абдуллаева (8:0), которому уступил в борьбе за бронзу на Олимпиаде в Париже.

В финале спортсмен из Кыргызстана встретился с чемпионом Азии Чонг Сонг Ханом из КНДР. Поединок завершился со счётом 12:9 в пользу северокорейского борца, а Алмаз уулу стал серебряным призёром.

Это уже вторая медаль Кыргызстана на турнире: днём ранее Эрназар Акматалиев завоевал бронзу в весовой категории до 70 кг.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450679
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  