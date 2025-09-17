Бекзат Алмаз уулу завоевал серебро чемпионата мира по борьбе в Хорватии

Кыргызстан завоевал ещё одну медаль на чемпионате мира по вольной борьбе. Серебряную награду в весовой категории до 57 кг выиграл Бекзат Алмаз уулу, сообщает Prosports.kz.

Кыргызстанец уверенно прошёл турнирную сетку: он досрочно победил канадца Гаретта Аустина Саундерса (11:0), в 1/8 финала одолел японца Рина Сакамото (9:4), затем в четвертьфинале разгромил македонца Владимира Егорова (16:5). В полуфинале Алмаз уулу взял реванш у узбекистанца Гуломжона Абдуллаева (8:0), которому уступил в борьбе за бронзу на Олимпиаде в Париже.

В финале спортсмен из Кыргызстана встретился с чемпионом Азии Чонг Сонг Ханом из КНДР. Поединок завершился со счётом 12:9 в пользу северокорейского борца, а Алмаз уулу стал серебряным призёром.

Это уже вторая медаль Кыргызстана на турнире: днём ранее Эрназар Акматалиев завоевал бронзу в весовой категории до 70 кг.