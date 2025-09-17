В Бишкеке девушка ударила мужчину ножом. Он скончался

16 сентября около 23:30 часов в службу "102" ГУВД Бишкека поступило сообщение о трагическом происшествии в одном из многоэтажных домов по улице Коенкозова. Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района.

По предварительным данным, на бытовой почве гражданка А. нанесла ножевое ранение в область груди мужчине С., в результате чего он скончался. Также она причинила телесные повреждения и себе.

Факт зарегистрирован в ЖУИ, возбуждено уголовное дело по статье 122 ("Убийство") УК КР. В настоящее время 17-летняя гражданка С.А. находится в больнице под наблюдением конвоя.

Назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы. Расследование продолжается.