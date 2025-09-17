Спикер Жогорку Кенеша заявил о поддержке инициативы самороспуска парламента

Сегодня, 17 сентября, на заседании Жогорку Кенеша КР торага Нурланбек Тургунбек уулу проинформировал, что от ряда депутатов VII созыва поступило предложение о самороспуске, однако, окончательное решение будут принимать все народные избранники.

Он заявил, что никакие внешние силы, президент или исполнительная власть по закону не имеют права распускать действующий парламент. "Только Жогорку Кенеш может сам себя распустить. Депутатами была создана инициативная группа, которая приведя обоснованные причины самороспуска, направила обращение на мое имя. Под обращением подписались 32 депутата. На его основании мною даны соответствующие поручения, в настоящее время проводится необходимая работа", - сказал Нурланбек Тургунбек уулу.

Торага также отметил, что доводы инициативной группы вполне обоснованы: "Как вы знаете, законом четко установлено, что выборы президента должны состоятся в последнее воскресенье января 2027 года. Избирательная кампания по выборам депутатов Жогорку Кенеша должна была состояться в ноябре 2026 года. Однако, проведение подряд таких важных голосований создает ряд проблем как политического, так и экономического характера. Также и для Центральной избирательной комиссии это будет сложно не только технически, но и физически. Поэтому я считаю, что аргументы инициативной группы - правильны", - добавил Торага.

Кроме того, он заявил, что в отношении предложения о самороспуске звучит различная критика. "Есть те, кто говорит, что депутаты, выдвинувшие эту инициативу, или народные избранники, которые ее поддерживают, не имеют морального права идти на выборы. Но это необоснованно. Только народ может это решить, любой желающий может принять участие в выборах и стать депутатом, заработав необходимые голоса граждан", - сказал Нурланбек Тургунбек уулу подчеркнув, что даже те, кто не получил достаточного количества голосов на прошедших выборах, почему-то высказывают необоснованную критику.

"Благодаря честной предыдущей избирательной кампании в Жогорку Кенеш пришли люди с разными взглядами. Следующие выборы также пройдут открыто и прозрачно", – заключил торага.