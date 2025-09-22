Китайские миллионы в действии. Что дает Кыргызстану "Джунда"

Журналисты ведущих СМИ Кыргызстана получили возможность своими глазами увидеть работу крупных предприятий, в развитие которых вложены китайские инвестиции. Поездка, организованная посольством Китая в Кыргызстане, показала, что проекты с участием китайских компаний - это не просто цифры на бумаге, а реальные рабочие места, современные технологии и ощутимый вклад в экономику страны.

Одним из объектов, которые посетила делегация, стал нефтеперерабатывающий завод "Джунда" в Кара-Балте. Предприятие занимает территорию более 5 тысяч гектаров и считается одним из крупнейших инвестиционных проектов Китая в Кыргызс. Основным инвестором выступает Среднеазиатская энергетическая компания, входящая в состав Шаньсийского угольно-энергетического холдинга. Производство было запущено в 2017 году, и сегодня завод выпускает бензин разных марок, дизельное топливо и сжиженный газ.

В Кыргызстане компания располагает сетью из 27 автозаправочных станций, а также реализует продукцию через сторонние сети. Общий объём инвестиций в проект составил порядка 520 миллионов долларов. В период максимальной загрузки на заводе работали около 1 200 человек, из которых большая часть - местные специалисты. В настоящее время численность сотрудников составляет примерно тысячу человек, включая специалистов из Китая и Кыргызстана.

Такая поездка наглядно показала: китайские инвестиции в Кыргызстане - это реальные проекты, работающие предприятия и новые перспективы для экономики страны.

Производство и социальная польза: как завод влияет на экономику страны

Во время встречи с журналистами руководство завода подробно рассказало о деятельности предприятия и его значении для Кыргызстана. С прессой пообщались генеральный директор ОсОО Чайна Петроль Компани "Джунда" Хуан Цян, руководитель Среднеазиатской энергетической компании Юй Шанлинь.

По словам господина Хуана Цяна, завод является важной частью инициативы "Один пояс, один путь" и ярким примером сотрудничества Китая и Кыргызстана. Он подчеркнул, что компания не ограничивается лишь производственными задачами, уделяя внимание социальной ответственности и созданию рабочих мест.

"Сегодня предприятие напрямую трудоустраивает сотни кыргызстанцев и создаёт тысячи рабочих мест косвенно - в транспорте, строительстве, сфере услуг. Для нас завод - это не только промышленная площадка, но и фактор развития региона", - отметил он.

Наибольшее количество сотрудников на предприятии достигало 1 300 человек, в настоящее время на заводе трудятся 300–500 специалистов. Кроме того, в Кыргызстане работает сеть автозаправочных станций компании, хотя планы по её расширению были приостановлены из-за пандемии.

Гендиректор Среднеазиатской энергетической компании Юй Шанлинь добавил, что компания планирует и дальше развивать сеть АЗС по всей республике, чтобы продукция завода была доступна жителям разных регионов.

Особое внимание журналисты уделили вопросам экологии и качества топлива. Эколог предприятия Рыспай Юсупов отметил, что контроль осуществляется на каждом этапе производства, а соблюдение экологических стандартов остаётся одной из приоритетных задач.

Таким образом, завод "Джунда" сегодня рассматривается как символ двустороннего партнёрства и доказательство того, что крупные инвестиционные проекты способны приносить стране стабильные рабочие места и укреплять её энергетическую безопасность.

Новые вызовы и перспективы

Руководство предприятия откровенно рассказало о трудностях, с которыми столкнулся завод в последние годы. Главной проблемой остаётся нехватка сырья. Объёмы южной нефти недостаточны для полноценной загрузки предприятия, поэтому компания вынуждена искать дополнительные поставки.

Отдельно обсуждалась ценовая политика. Представители завода подчеркнули, что продукция "Джунды" дешевле по сравнению с конкурентами благодаря инвестиционному соглашению, подписанному с правительством Кыргызстана летом прошлого года. Документ предусматривает налоговые льготы по акцизам и НДС сроком на пять лет.

"Мы понимаем поддержку государства и в ответ стараемся удерживать цены на доступном уровне, чтобы кыргызстанцы чувствовали пользу от сотрудничества", - отметил Хуан Цян.

До пандемии предприятие перечислило в бюджет порядка 12 миллиардов сомов налогов. В период вынужденного простоя зарплаты сотрудникам сохранялись, а для восстановления производства было вложено 100 миллионов юаней в ремонт и модернизацию. Сегодня завод постепенно выходит на стабильный уровень работы.

Особые надежды руководство связывает с соглашением о поставках нефти из Казахстана. Если поставки будут осуществляться напрямую, завод сможет работать на полную мощность - до 800 тысяч тонн переработки в год, что обеспечит страну топливом в полном объёме.

Выбор Кыргызстана для строительства завода объясняется отсутствием аналогичных предприятий в республике и выгодным географическим положением. Сегодня "Джунда" рассматривается как важный стратегический объект, укрепляющий энергетическую безопасность страны.