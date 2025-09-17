Погода
Айсулуу Тыныбекова: "В финале ЧМ болела за иранца Амузада Халили"

Трехкратная чемпионка мира Айсулуу Тыныбекова, которая временно приостановила карьеру, присутствует на чемпионате мира по борьбе в Хорватии в статусе вице-президента Федерации борьбы Кыргызстана.

В интервью она призналась, что особенно внимательно следила за финальной схваткой в весовой категории до 65 кг между иранцем Рахманом Мусой Амузадом Халили и японцем Котаро Киёокой. Эти борцы встречались и в финале Олимпиады в Париже, где победу одержал японец.

"Я болела за спортсмена из Ирана. Он оправдал все мои ожидания: боролся активно, независимо от счёта и периода. Его приёмы близки мне, я тоже использовала их против японских соперниц", - отметила Тыныбекова.

В финале чемпионата мира в Хорватии Амузад Халили взял убедительный реванш, выиграв досрочно со счётом 10:0 уже в первом периоде.


Теги:
Айсулуу Тыныбекова, чемпионат мира, Кыргызстан
