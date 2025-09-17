Погода
Садыр Жапаров подписал закон о переименовании города Джалал-Абада в Манас

Президент Садыр Жапаров подписал закон, согласно которому город Джалал-Абад переименован в Манас. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Документ направлен на укрепление национальной идеологии и присвоение городу имени Манаса - народного героя и защитника кыргызского народа от различных нашествий.

Согласно закону, город Джалал-Абад Джалал-Абадской области Кыргызской Республики официально становится городом Манас Джалал-Абадской области.

Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Закон был принят Жогорку Кенешем 10 сентября 2025 года.


