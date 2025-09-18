Кыргызстанка Нурзат Нуртаева поборется за бронзу на чемпионате мира

На чемпионате мира по борьбе в Хорватии кыргызстанка Нурзат Нуртаева остановилась в шаге от финала в весовой категории до 72 кг. В полуфинале она уступила Алле Белинской из Украины.

На пути к полуфиналу Нуртаева одержала яркие победы. В 1/8 финала она сенсационно выиграла у действующей чемпионки Азии и первой сеяной турнира Жамили Бакбергеновой из Казахстана (3:3, победа за счет последнего действия). В четвертьфинале кыргызстанка обыграла американку Александру Глэйд со счетом 8:4.

Теперь Нурзат Нуртаева поборется за бронзовую медаль. Её соперницей станет победительница пары Вероника Вилк (Хорватия) - Паулин Лекарпентер (Франция). Схватка за бронзу пройдет 18 сентября.