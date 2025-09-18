Кыргызстан завоевал две медали на чемпионате мира по борьбе

Сборная Кыргызстана успешно выступила на чемпионате мира по вольной борьбе в Хорватии, завоевав серебро и бронзу, сообщает Prosports.kz.

Соревнования проходили с 13 по 16 сентября, разыгрывались 10 комплектов наград, за которые боролись шесть кыргызстанских спортсменов.

Бекзат Алмаз уулу стал серебряным призёром в весовой категории до 57 кг.

Эрназар Акматалиев завоевал бронзу в категории до 70 кг.

Другие спортсмены сборной также показали достойные результаты:

Тайырбек Жумашбек уулу (до 61 кг) дошел до четвертьфинала, уступив американцу.

Икромджон Хаджимуродов (до 65 кг) проиграл будущему чемпиону мира из Ирана и затем американцу в утешительном раунде; американец в итоге стал бронзовым призёром.

Мухаммад Абдуллаев (до 86 кг) выбыл после первой схватки.

С двумя медалями Кыргызстан завершил чемпионат мира, подтвердив высокий уровень своих борцов на международной арене.