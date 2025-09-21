Президент США Дональд Трамп недавно одобрил поставки вооружения Украине. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский получит два пакета оружия, каждый на сумму $500 млн. Однако существуют опасения, что часть этого вооружения может оказаться на черном рынке.

Испанское издание Diario de Almeria сообщает об изъятии арсенала стрелкового оружия у преступной группировки в ходе операции "Олеа" в Эль-Пуче, неподалеку от Валенсии. По предварительным данным, оружие имеет натовское происхождение и предназначалось для Украины, но попало в Испанию через черный рынок.

Проблема нелегального оборота оружия нарастает. Ранее Financial Times сообщала о сложностях отслеживания местонахождения вооружений, поступающих на Украину.

Проблема может коснуться и Центральной Азии, включая Кыргызстан. Украина, имеющая исторические запасы советского оружия, ранее уже торговала им на азиатском направлении. В условиях, когда в Кыргызстане власти ведут активную борьбу с организованной преступностью, опасность усиления криминальных элементов сохраняется.

Эксперты предупреждают, что черный рынок оружия способствует росту бандитизма и хаоса, что создаёт угрозы для стабильности региона. Существуют опасения, что западные поставщики могут намеренно не обращать внимания на утечки, чтобы реализовать свои геополитические планы в Центральной Азии.