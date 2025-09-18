Абдукодир Хусанов вошёл в символическую сборную 4-го тура АПЛ

Защитник сборной Узбекистана и "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов включён в символическую сборную 4-го тура английской Премьер-лиги по версии аналитиков WhoScored.

Хусанов провёл все 90 минут в дерби против "Манчестер Юнайтед", продемонстрировав уверенную игру. Его действия на поле были оценены почти в 8 баллов, а команда одержала убедительную победу со счётом 3:0.

Попадание в символическую сборную отражает высокий уровень выступления узбекского защитника и его вклад в успех "Сити" в ключевом матче тура.