Объявлены места и даты чемпионатов мира по борьбе в 2026 году

Объединённый мир борьбы (UWW) сообщил, где и когда пройдут чемпионаты мира по борьбе в 2026 году, передаёт Prosports.kz.

Главный чемпионат среди взрослых впервые примет Бахрейн с 5 по 13 сентября. В том же месте в августе состоится турнир среди спортсменов до 20 лет (U-20).

Чемпионат мира среди юношей до 17 лет (U-17) пройдёт в Азербайджане в июле–августе, а молодёжный турнир до 23 лет (U-23) примет Лас-Вегас, США, в октябре. На проведение U-23 также претендовали Кыргызстан и Хорватия.

Чемпионат Азии в 2026 году вновь состоится в Аммане, Иордания, с 7 по 12 апреля. Региональные турниры: U-17 и U-23 пройдут во Вьетнаме, а U-15 и U-20 - в Таиланде.

Чемпионат мира среди ветеранов запланирован в Иордании в октябре.

Расписание охватывает все возрастные категории, позволяя спортсменам заранее готовиться к международным соревнованиям.