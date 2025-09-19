Погода
Обещала "счастье" за 100 тыс. долларов. В Бишкеке задержана мошенница

186  0
- Назгуль Абдыразакова
В Бишкеке задержана гражданка подозреваемая в мошенничестве, которая обманула женщину на $100 тысяч под предлогом "улучшения личной жизни".

По данным УВД Свердловского района, с 2022 по 2025 год подозреваемая обещала клиентке счастье с помощью магических ритуалов и завладела её денежными средствами в размере 100 тыс. долларов.

По данному факту следственной службой возбуждено уголовное дело по статье 209 УК КР (мошенничество).

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий была установлена и задержана гражданка Б.К., 1995 года рождения, которая была водворена в ИВС.

Следствие продолжается для установления всех обстоятельств преступления и возможных соучастников.


URL: https://www.vb.kg/450733
