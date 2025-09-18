В Кеминском районе выявлен факт незаконного содержания дикобразов

Сотрудники отдела особо охраняемых природных территорий Чуйского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР во время рейдовой проверки в зоне отдыха "Кемин-Ордо" в Кеминском районе установили факт незаконного содержания редких животных, сообщает пресс-служба Минприроды КР.

На территории объекта были обнаружены 2 дикобраза, занесённые в Красную книгу, и 15 кекликов. На содержание диких животных у владельцев отсутствовали соответствующие документы.

В соответствии с Законом Кыргызской Республики "О животном мире", объекты животного мира, содержащиеся юридическими и физическими лицами в неволе или полувольных условиях, а также зоологические коллекции (охотничьи трофеи, чучела и другие), добытые из природной среды без соблюдения установленного порядка либо без документов, удостоверяющих законность их приобретения, считаются незаконно приобретёнными. Запрещаются реализация и приобретение объектов животного мира у лиц, не имеющих разрешительных документов на их добывание или документы об их приобретении.

Для спасения и надлежащего ухода животные были переданы в Союз охраны природы Германии (NABU). Материалы дела направлены в РОВД Кеминского района для дальнейшего разбирательства.