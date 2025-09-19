Погода
В Нарынской области собрали сотни тонн картофеля высокого качества

144  0
В Ат-Башинском районе Нарынской области активно идёт уборка урожая картофеля. Уже собрано около 300 тонн, ещё порядка 200 тонн предстоит выкопать. В первую очередь проводится уборка сортов "суперэлита" и "элита". Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Цена картофеля в этом году составляет 80–100 сомов за килограмм. Урожай поставляется как на внутренний рынок, так и экспортируется в соседние страны.

Фермеры отмечают, что урожай нынешнего года отличается хорошим качеством, что положительно влияет на продовольственную безопасность не только района, но и всей страны.

По данным Министерства, к выращиванию и хранению картофеля дополнительно привлекаются агрономы и технические специалисты. Для хранения продукции введены современные холодильные установки и логистические центры.

Все эти меры направлены на развитие сельского хозяйства, поддержку фермеров и обеспечение населения качественными продуктами питания.


