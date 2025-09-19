Погода
Кенийский бегун стал легендой зимних Олимпийских игр

История кенийца Филипа Бойта стала одной из самых ярких и трогательных в истории Олимпийских игр.

В 1998 году легкоатлет, никогда ранее не видевший снега, принял участие в Олимпиаде в Нагано как лыжник. Его результат был последним - почти на 20 минут хуже норвежца Бьёрна Дели. Однако именно этот старт сделал его мировой звездой.

Организаторы хотели провести церемонию награждения до финиша Бойта, но Дели отказался и дождался африканца на линии, встретив его аплодисментами. Этот момент облетел весь мир.

Несмотря на неудачный дебют, Бойт продолжил карьеру. Он выступал на Олимпиадах 2002 и 2006 годов, постепенно улучшая результаты. Африканец стал символом упорства и примером для спортсменов, которые идут к мечте, несмотря ни на что.

Сегодня бывший лыжник живет в родной деревне в Кении и мечтает развивать зимние виды спорта на родине.


