Ассамблея Народов Мира проведёт 1-ю Всемирную Общественную Ассамблею

- Светлана Лаптева
Первая Всемирная общественная ассамблея "Новый мир осознанного единства" состоится 20-21 сентября в Центре международной торговли в Москве. Форум приурочен к Международному дню мира и объединит свыше 4 тыс. участников из более чем 150 стран, сообщили ТАСС организаторы.

"Форум соберет беспрецедентное по своему разнообразию и влиянию сообщество: более 4 000 лидеров общественной дипломатии, представителей гражданского общества, экспертов и государственных деятелей из более чем 150 стран. В их числе - выдающиеся потомки исторических личностей, руководители международных организаций, министры, дипломаты, ученые, космонавты, духовные лидеры и главы городов", - говорится сообщении.

Как отметил генеральный секретарь ассамблеи народов мира Андрей Бельянинов, говоря о теме форуме, "новый мир начинается там, где утверждается единство, где ценности выше разногласий, а сотрудничество - сильнее соперничества".

Программа форума включает 7 панельных дискуссий и более 40 тематических площадок: медиафорум, молодежный форум "Поколение единства", бизнес-форум о социальной ответственности, конгресс Всемирной организации писателей и другие. Важным событием, как указывают организаторы, станет встреча ректоров из более чем 40 стран и вручение Премии общественного признания "За служение человечеству".

Источник: ТАСС


URL: https://www.vb.kg/450754
Теги:
Россия
