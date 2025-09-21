Погода
Талибы запретили около 700 вузовских учебников

Министерство высшего образования в правительстве талибов запретило использовать в государственных и частных вузах Афганистана 679 учебников. Об этом сообщает Independent.

Решение было принято после анализа учебных пособий специальным комитетом, состоящим из мулл, чиновников министерства и специалистов по исламскому праву. Учебники оценивались по критериям идеологического, культурного, религиозного и научного содержания. Часть пособий признана противоречащими нормам шариата.

В их число включены работы западных и мусульманских ученых, например, "Глобализация: критическое введение" Яна Арта Скульте, "Сравнительные исследования в области прав человека" Абдула Рахмана Салима, "Введение в социологию" Брюса Дж. Коэна, "История западной философии" Абдула Рахмана Алама и другие.

Запрещенные учебники талибы обнаружили на всех направлениях высшего образования, включая теологию и медицину. Большая часть опальных книг посвящена темам, касающимся прав женщин, западной истории и мысли, а также прав человека, современной европейской истории и истории США. Список из 679 учебников – не окончательный, анализ пособий продолжается.

Помимо запрета книг, министерство также распорядилось отменить 18 учебных курсов, которые признаны несовместимыми с шариатом, еще 201 курс находится на стадии проверки. Запрещенные курсы поднимают темы афганского конституционного права, исламских политических движений, прав человека, демократии, гендерных вопросов, глобализации, философии, истории религий, роли женщин в публичных коммуникациях.

Эксперты в сфере образования Афганистана опасаются, что запрет такого объема учебной литературы приведет к значительным трудностям в обеспечении университетов необходимыми материалами и может негативно сказаться на уровне высшего образования в стране.

Ранее талибы конфисковали сотни книг из библиотек и книжных магазинов в крупных городах, таких как Кабул и Герат. Они запретили публикацию и распространение литературы, посвященной правам женщин, демократии, истории, философии и искусству. Сотни преподавателей, в основном с факультетов права, политологии, экономики, психологии, изобразительного искусства и журналистики, были уволены по причине того, что они "противостояли" идеологии движения "Талибан"*.

Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока требует, чтобы преподаватели посещали еженедельные двухчасовые занятия по шариату. Эти занятия акцентируют внимание на необходимости ношения бороды и активного распространения исламской доктрины в процессе преподавания. Кроме того, талибы расширили обязательное религиозное обучение на всех факультетах и отправили десятки мулл в вузы для преподавания принципов шариата сотрудникам учебных заведений, преподавательскому составу и студентам.

С момента прихода к власти в Афганистане в августе 2021 года талибы ввели множество ограничений и запретов, большая их часть касалась прав женщин. Им, в частности, запретили получать среднее и высшее образование, включая медицинское, заниматься спортом, гулять в парках, выходить на улицу без сопровождающего мужчины и без хиджаба, работать в медицинских учреждениях, разговаривать на публике, петь и так далее. Кроме того, талибы запретили игру в шахматы, съемку и показ изображений живых существ, власти некоторых провинций страны ограничили доступ в интернет. Эти и другие подобные решения новых властей Афганистана вызвали волну критики со стороны ряда государств и международных организаций, включая ООН.

Источник: Фергана


Афганистан, Талибан
НАЗАД  