Нойер одержал 100-ю победу в Лиге чемпионов

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер вошёл в историю Лиги чемпионов, оформив свою 100-ю победу в турнире. Юбилейное достижение 39-летний голкипер установил в матче 1-го тура общего этапа против "Челси" (3:1).

По информации Sky Sports, Нойер стал четвёртым футболистом, достигшим этой отметки. Больше побед имеют только Криштиану Роналду (115), Томас Мюллер (110) и Икер Касильяс (101).

За карьеру в Лиге чемпионов Нойер провёл 151 матч, пропустил 139 голов и 62 раза отыграл "на ноль". Контракт с мюнхенским клубом у него действует до лета 2026 года.