Нурзат Нуртаева - бронза чемпионата мира по борьбе

Спортсменка Нурзат Нуртаева завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе, который проходит в Загребе (Хорватия).

В поединке за третье место в весовой категории до 72 кг Нуртаева победила Паулин Лекарпентер из Франции со счётом 5:0. Ранее она одержала победы над Жамилей Бакбергеновой из Казахстана и Александрой Глэйд из США, уступив лишь украинской спортсменке Алле Белинской.

Это уже вторая медаль женской сборной Кыргызстана на нынешнем чемпионате мира: серебро в категории до 76 кг ранее завоевала Айпери Медет кызы.