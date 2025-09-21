Нурзат Нуртаева - бронза чемпионата мира по борьбе

Погода
Спортсменка Нурзат Нуртаева завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе, который проходит в Загребе (Хорватия).

В поединке за третье место в весовой категории до 72 кг Нуртаева победила Паулин Лекарпентер из Франции со счётом 5:0. Ранее она одержала победы над Жамилей Бакбергеновой из Казахстана и Александрой Глэйд из США, уступив лишь украинской спортсменке Алле Белинской.

Это уже вторая медаль женской сборной Кыргызстана на нынешнем чемпионате мира: серебро в категории до 76 кг ранее завоевала Айпери Медет кызы.


