В Кыргызстане стартует первая женская любительская футбольная лига

В Кыргызстане стартует первая в истории женская любительская футбольная лига "Сакбол. Футбол для всех", организованная Ассоциацией женского футбола при поддержке страховой компании "Сакбол".

Турнир пройдет с 20 сентября по 25 октября 2025 года. Матчи будут проводиться каждую субботу на полях городского парка "Ынтымак-2".

В Лиге примут участие 10 команд от компаний, организаций и сообществ. Команды сыграют по круговой системе в двух группах, а финальный этап определит победительниц и распределение мест.

Список участников: "Лининг Кыргызстан", INTER MIX, Посольство США, EVA Pads, "Львицы" ("Газпром Кыргызстан"), Гештальт студия 312, компания "Шоро", AUCA, САКБОЛ, БГУ им. К. Карасаева.

Ассоциация подчеркнула, что проект станет важным шагом для развития женского футбола и укрепления равенства в спорте, и пригласила СМИ и новые организации присоединиться к инициативе.