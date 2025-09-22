Рустамбек Нуржанов проведет бой на турнире JCK Fight Night в Китае

Кыргызстанский боец смешанных единоборств Рустамбек Нуржанов проведет следующий поединок в рамках турнира JCK Fight Night, который пройдет 27 сентября в Китае. Об этом сообщает mma_kyrgyz.

Соперником Нуржанова, чей профессиональный рекорд составляет 20–9, станет китайский боец Аманали Гемингбай (7–5). Поединок состоится в весовой категории до 71 кг.

Турнир JCK Fight Night считается одним из крупнейших проектов ММА в регионе и традиционно собирает сильных бойцов из разных стран. Для Нуржанова предстоящий поединок станет важной возможностью подтвердить свой высокий уровень на международной арене.