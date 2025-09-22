Глава ЦИК рассказал, как будут проводиться досрочные выборы депутатов ЖК

Жогорку Кенеш планирует самораспуститься. Для этого была создана инициативная группа, которая собрала подписи депутатов. Комитет по конституционному законодательству планирует рассмотреть вопрос 23 сентября.

Председатель Центризбиркома Тынчтык Шайназаров в интервью АКИpress рассказал, как будут проводиться досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша в случае самороспуска парламента.

- Ожидается, что на следующей неделе состоится самороспуск Жогорку Кенеша. Можете рассказать подробнее о процессе: когда будет назначение, как пройдут досрочные выборы после самороспуска и насколько сократятся сроки?

- Во-первых, самороспуск - прерогатива парламента. Ни один госорган и ни одно должностное лицо не имеют права принимать подобные решения или участвовать в их принятии. Только Жогорку Кенеш может сам себя распустить. В соответствии с конституционным законом, инициатива может исходить не менее чем от 1/3 общего числа депутатов, при этом решение должно быть поддержано не менее чем двумя третями, то есть 60 и выше. Только в этом случае парламент может самораспуститься. Это решение парламента, будет это или нет, я не знаю, потому что мы должны рассуждать строго в правовом поле.

Теперь о дальнейшей процедуре. Я могу ссылаться только на нормы закона. Допустим, парламент самораспустился. В течение 5 дней президент обязан назначить досрочные выборы. Далее запускаются все процессы, связанные с избирательной кампанией.

Все сроки сокращаются на треть. В обычных условиях выборы назначаются не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до их проведения. В случае досрочных выборов эти сроки уменьшаются на треть.

Иными словами, если в какой-то день выходит указ президента, то выборы должны состояться в течение 60 дней, то есть примерно через два месяца. Например, если же предположить, что на следующей неделе, 24 или 25 сентября, парламент примет решение о самороспуске, то уже 30 сентября президент может назначить выборы. В этом случае, если 30 сентября выйдет указ о назначении досрочных выборов, то выборы должны пройти 30 ноября.

Опять-таки подчеркну: это исключительно прерогатива парламента, и все зависит от его решения.

- Готов ли ЦИК к проведению досрочных выборов?

- Да, мы готовы. Знаете, в обществе иногда существует мнение, что ЦИК работает только во время выборов. Это не так, работы очень много.

Что касается подготовки к выборам, у нас есть комплекс мероприятий. Мы составляем план, определяем сроки, исполнителей, и в соответствии с этим планом ведём работу. Самый важный вопрос - это программное обеспечение и техническая часть подготовки.

Всем известно, что в силу изменений, внесенных депутатским корпусом в конституционный закон о выборах президента и парламента, предстоящие выборы будут проходить по новой системе. Это совсем другая система. Страна будет разделена на 30 округов с примерно равным количеством избирателей. От каждого округа будут избираться по три депутата. Всего - 90. Это установленная норма: в парламенте должно быть 90 депутатов.

В этой связи по нашему предложению на законодательном уровне введено применение дистанционного голосования. Что это означает? Допустим, вы прописаны в Бишкеке, но в день выборов по каким-то причинам находитесь в Нарыне, Баткене, Таласе, России, Европе или США. Теперь, имея ID-карту, загранпаспорт или приложение "Түндүк" на телефоне, вы можете прийти на любой избирательный участок и проголосовать за кандидата от своего бишкекского округа. Вам выдадут бюллетень, где будут указаны кандидаты именно вашего округа, и вы выберете одного из них.

Таким образом, мы создаем гражданам максимально удобные условия. Раньше все было сложнее. Например, граждане за границей должны были заранее подавать заявление, вставать на консульский учет. Это было сопряжено с большой бюрократией. Теперь этого не требуется: в день выборов достаточно просто прийти и проголосовать.

То же самое касается и граждан внутри страны. Раньше вы могли проголосовать только на своем участке. Если, например, были прописаны в Бишкеке, а в день выборов оказались в Нарыне или Таласе, то проголосовать не могли. Теперь это стало возможным. Вы приходите на любой участок и голосуете за кандидата от своего округа.

Таким образом, мы облегчаем процедуру, повышаем явку и обеспечиваем реализацию избирательных прав граждан. Насколько мне известно, подобная практика внедряется впервые - я, по крайней мере, не встречал ее в других странах.

- Давайте еще раз уточним, что должен знать избиратель. Как будет проходить голосование? Вот он приходит на избирательный участок, предъявляет паспорт, проходит все необходимые процедуры, получает бюллетень.

- Я хотел бы обратиться к нашим избирателям. Избиратель приходит на участок, предоставляет ID-карту, заграничный паспорт или приложение "Түндүк" на телефоне. Ему выдают бюллетень.

Он должен поставить одну галочку напротив кандидата, которого хочет видеть депутатом. То есть принцип простой: один избиратель - один голос за одного кандидата. Сейчас в обществе существует мнение, что можно проголосовать за троих кандидатов. Это неправильно. Один избиратель - один кандидат - один голос.

- Новая система выборов предусматривает 30 округов по республике. Как они будут разделены? Есть ли у ЦИК какое-то представление и успеет ли он определить округа? Ведь после назначения выборов на это отводится 5 дней.

- По состоянию на 1 сентября текущего года в Кыргызстане зарегистрировано 4 млн 264 тыс. избирателей. Если разделить это число на 30 округов, то получается примерно по 142 000 избирателей на один округ. Это уже представление.

При этом допускается отклонение примерно на 20% в силу объективных причин. Закон это позволяет. То есть базовая цифра 142 тыс. избирателей и от нее будет вестись деление округов.

Например, если начать с Баткенской области, то, исходя из этой цифры, можно увидеть, как страна будет разделена на 30 округов. Преимущество новой системы и нового закона в том, что они максимально обеспечивают представленность всех районов и регионов страны.

Мы помним опыт, когда в парламент по партийным спискам из одного крупного района проходило более 10 депутатов, а из некоторых районов не было ни одного. Новая система позволит избежать этого и обеспечит более равную представленность.

По крайней мере, создаются максимальные условия для реализации этой нормы и необходимости. А решать, конечно, будет народ.

- Может ли получиться так, что в одной области будет создан только один округ?

- Да.

- Например, в Таласе?

- Да, например, в Таласе. В Таласской области количество избирателей составляет около 180 тыс. Если исходить из расчета, что на один округ приходится примерно 142 тыс. избирателей (плюс-минус 20%), то там действительно будет один округ.

- Кто может стать депутатом Жогорку Кенеша? Какие требования закон предъявляет к кандидатам на выборах?

- Депутатом парламента может стать гражданин Кыргызской Республики, достигший 25-летнего возраста, имеющий высшее образование, не судимый, не являющийся членом организованной преступной группы и не занимавшийся религиозной деятельностью в течение последних 5 лет.

Кроме того, не могут быть депутатами лица, чья судимость даже была снята или погашена. Ранее, если человек был осужден, но по истечении определенного срока или решением суда судимость была снята или погашена, он считался несудимым. Теперь же законодатель ввел норму, согласно которой даже после снятия или погашения судимости такой человек не может быть избран депутатом парламента.

- То есть решение должно быть именно судебным. Например, если в отношении гражданина было заведено уголовное дело, но следствие завершилось без серьезных доказательств его вины, как это учитывается?

- Давайте я поясню как юрист. Если уголовное дело прекращено в отношении лица за отсутствием состава преступления, за отсутствием события преступления или за недоказанностью вины, то такое лицо считается реабилитированным и имеет право участвовать в выборах.

В другом случае, если уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям, гражданин не имеет права участвовать в выборах. К таким основаниям могут относиться срок давности, амнистия, прекращение опасности для общества или другие факторы. Только реабилитирующее основание дает возможность участия в выборах.

Это касается уголовных дел, прекращенных производством. По делам, рассмотренным судом, действует аналогичный принцип. Если суд вынес оправдательный приговор на основании отсутствия состава преступления, события преступления или недоказанности вины, лицо считается "чистым" и имеет право участвовать в выборах. Если оправдание вынесено по нереабилитирующим основаниям, участия в выборах оно не дает.

- Что касается требования по знанию языка у кандидатов?

- Депутаты приняли норму, что кандидат в депутаты должен владеть государственным языком. При этом в законе указано, что уровень знания определяется Кабинетом министров. Но на данный момент такого порядка еще нет.

- Как будет проходить агитация? Каким образом будет формироваться избирательный фонд?

- Если выборы будут досрочными, то агитационный период сокращается на треть. Например, если по закону он составляет 30 дней, то при досрочных выборах будет 20 дней.

Что касается избирательного фонда: максимальная сумма - 20 млн сомов. Из них 10 млн кандидат может внести из собственных средств, а остальные 10 млн - это пожертвования физических и юридических лиц. К примеру, выдвигается кандидат, и родственники или другие желающие могут перечислить средства на его счет.

Деятельность фондов должна быть открытой и прозрачной. Это мы обеспечиваем.

Отдельно есть обязательный взнос - 300 тыс. сомов. Раньше существовал залог в размере 100 тыс. сомов, который возвращался кандидатам, набравшим определенный процент голосов. Сейчас сумма увеличена до 300 тыс., и она называется именно взносом. В отличие от прежнего залога, эта сумма не возвращается ни при каких обстоятельствах и идет в бюджет республики.

- А кандидат может использовать эти деньги?

- Нет, 300 тыс. сомов - это не деньги фонда, а именно взнос. Кандидат их просто отдает государству. Это обязательное условие для участия в выборах.

- Вы ранее говорили о том, что избирательные участки будут открыты и в аэропортах. Это действительно планируется?

- Да, есть такое намерение, и, дай бог, мы это обеспечим. Планируется открыть участки как на вылет, так и на прилет. Например, в аэропорту "Манас" и в аэропорту "Ош", где большой поток пассажиров, мы хотим открыть по два участка - в зоне вылета и в зоне прилета. Это так называемая "стерильная зона", прямо перед вылетом после прохождения границы.

Для чего это нужно? Наши граждане часто улетают за границу ранними рейсами - в 9 или 10 утра, и у них нет возможности проголосовать заранее на избирательных участках. Мы хотим дать им такую возможность прямо в аэропорту. То же самое и для тех, кто прилетает вечером, в 6-7 часов: пока они выйдут, получат багаж и доедут до своего участка, времени уже не остается.

Кроме того, мы планируем открыть избирательные участки в крупных торговых центрах и на рынках - например, "Дордой", "Аламедин", "Орто-Сай" и другие.

Также рассматривается вариант открытия участка в воинской части в Кой-Таше. Раньше военнослужащих централизованно привозили автобусами, что вызывало очереди и недовольство. Теперь участок будет находиться прямо на месте, что удобно для 600 солдат. В Баткене, аналогично, где есть гарнизон.

Важно отметить, что в таких местах служат и живут семьями сотрудники ГКНБ, погранслужбы, МЧС, ГСИН и других ведомств. Для них тоже создаются условия, чтобы они могли проголосовать всей семьёй, в спокойной и организованной обстановке.

Таким образом, мы стараемся обеспечить максимальное участие граждан в выборах.

- Передвижные участки будут?

- Нет, как вы это представляете?

- Например, грузовики.

- Понимаете, здесь мы должны обеспечить тайну голосования. Конечно, если бы людям действительно было удобно голосовать в грузовике, мы могли бы рассмотреть и такой вариант. Но все-таки лучше, когда участок размещается в стационарном помещении.

Почему? Потому что там работают члены избирательной комиссии, операторы, устанавливается оборудование, присутствуют наблюдатели. Это не просто - люди приходят голосовать, а должно быть ощущение порядка и даже праздничной атмосферы. На рынках, например, есть подходящие помещения, там есть потенциал для этого.

- Раньше бюллетени печатались централизованно и отправлялись на участки. В этом году такого не будет? На заседании парламента говорили, что цифровизация может привести к фальсификациям: не добавят ли где-то или не распечатают ли лишние бюллетени?

- Объясню по порядку. Раньше мы действительно заказывали печать бюллетеней в большом тираже - при 4 млн 264 тыс. избирателей сумма заказа была огромной, порядка 25-30 млн сомов. Бюллетени перевозились с сопровождением и круглосуточной охраной. Сейчас это ушло в прошлое.

Мы используем устройства идентификации с принтером (IDP). Процесс таков: человек приходит, проходит идентификацию на устройстве, система проверяет, что он есть в списке избирателей, и только после этого распечатывается бюллетень с картриджа или рулона бумаги. Бюллетень выдается только после подтверждения личности.

Мы уже пробовали систему на местных выборах в пилотном режиме; теперь планируется масштабное применение. В день голосования избиратели получают распечатанные по запросу бюллетени и голосуют за одного кандидата.

Чтобы исключить фальсификации, предусмотрены следующие меры: присутствие членов избирательной комиссии и наблюдателей на участке, ручной подсчет голосов, прозрачные процедуры вскрытия и пересчета. Каждый бюллетень читается и фиксируется в присутствии наблюдателей.

Допустим, каким-то образом появится лишний бюллетень. Это влияет на волеизъявление? Я думаю, влияет. Мы можем просто отменить итоги голосования на этом участке и на практике такие механизмы уже применялись.

Кроме того, у заинтересованных лиц нет экономического смысла рисковать: одна недобросовестная попытка может привести к аннулированию результатов участка. То есть из-за пары бюллетеней кандидат может потерять сотни голосов из-за отмены голосования. Это разве интересно кандидату? Поэтому мы предпринимаем максимум мер, чтобы у людей даже мыслей не было о махинациях.

- А может ли теоретически системный администратор повлиять на итоги выборов?

- Нет. Потому что все наше оборудование работает автономно, оно не подключено к сети. Манипуляции с 8:00 утра до 20:00 вечера невозможны.

Как только выборы заканчиваются, данные автоматически передаются на центральный сервер. Вы сами видели, что уже через 30 минут после завершения голосования становятся известны итоги. Где такое еще есть в мире? Я нигде не видел подобной практики.

- Печати бюллетеня прямо на участке тоже нигде нет.

- Я не знаю. Обычно их печатают централизованно и развозят. Может, где-то и применяется такая система, но я не знаю.

- Вы сказали, что оборудование не подключается к розетке. Откуда оно получает энергию? Батареи?

- Да, все работает автономно. Закуплены аккумуляторы. Кроме того, предусмотрен проводной интернет. На случай перебоев мы закупили модемы и сейчас анализируем, где лучше работают операторы. С учетом этого будем устанавливать модемы, чтобы исключить нештатные ситуации.

И даже если что-то произойдет, всегда есть ручной подсчет бюллетеней. Он является юридически значимым и имеет приоритет над предварительными электронными данными.

- Насчет программного обеспечения. На каком этапе сейчас процесс? Кто будет его готовить? Будет ли тендер?

- Мы уже закупили. Тендер и вся процедура завершены. Некоторая часть оборудования уже поступает. Буквально вчера пришли модемы. К концу сентября ждем дополнительные УИПы. На сегодняшний день все оборудование проверяется в тестовом режиме. Недавно мы провели тестовое голосование на 200 участках в Бишкеке и Чуйской области.

В течение двух дней оно проходит также в университетах. Сегодня, если не ошибаюсь, в Кой-Таше, в воинской части, мы проверяли оборудование. Даже попросили солдат не мыть руки после работы с краской и маслом, чтобы проверить, сможет ли аппарат корректно считать отпечатки. И аппарат сработал.

- Речь идет об идентификации, верно?

- Да. А идентификация нужна, чтобы получить бюллетень.

- Кто поставщик оборудования?

- Компания Miru Systems из Южной Кореи, с которой мы сотрудничаем уже много лет.

- Примерная стоимость выборов уже определена?

- Сейчас мы подсчитываем, но в среднем выборы республиканского значения, будь то референдум, выборы президента, парламента или местных депутатов, обходятся примерно одинаково. Основная статья расходов - вознаграждение членам участковых избирательных комиссий. У нас их около 25 тыс. Есть и другие расходы. Примерная сумма составляет около 700 млн сомов, может быть чуть больше - до 800 млн.

- Это примерно та же сумма, что и на предыдущих выборах?

- Да, примерно. Но имейте в виду, уважаемые журналисты, что с каждым годом растёт население, увеличивается количество избирательных участков, соответственно, увеличивается число членов комиссий.

Поэтому некоторое увеличение расходов - это естественное явление. Не следует воспринимать это так, что 5 лет назад на выборы тратили одну сумму, а сейчас вдруг - значительно больше.

- Насчет подкупа голосов: есть ли у вашей комиссии механизмы контроля или какие-то нововведения?

- Избирательный фонд будет строго контролироваться. Мы совместно с банками и правоохранительными органами разработаем план действий.

Если будут выявлены лица, пытающиеся повлиять на выборы через подарки, чаепития, раздачу денег или иные методы, правоохранительные органы примут меры. При подтверждении нарушения могут быть применены санкции вплоть до отмены регистрации кандидата. Аналогично будет пресекаться злоупотребление административным ресурсом.

Государство должно обеспечить равные условия для всех кандидатов. Никто не должен иметь преимущество. Законодатель допускает возможность нанять 1000 агитаторов. Естественно, у кого-то есть такая возможность, у кого-то - нет. Но тем не менее это не является решающим фактором. Могу привести несколько примеров. Действующие депутаты выигрывали выборы без значительных финансовых затрат, лишь через встречи с избирателями и заслужив доверие округа. Это подтверждает, что молодые люди и кандидаты с ограниченными финансовыми ресурсами также имеют шанс участвовать в выборах. Раньше существовал стереотип: "без денег выборы невозможны", но практика показывает обратное.

- Но 300 тыс. сомов для взноса все равно нужны.

- Да, 300 тыс. сомов по-любому нужны. Логика депутатов здесь понятна. Я приведу простой пример. Иногда люди выдвигали свою кандидатуру на выборы в Жогорку Кенеш. Представьте, какой объем работы ЦИК должен выполнить: сбор и проверка документов, запросы в уполномоченные госорганы о наличии высшего образования, отсутствии судимости, проверка финансовой и юридической информации. Все это огромная работа.

Потом один кандидат может договориться с другим: "Сниму свою кандидатуру, дай мне деньги". Он пишет две строчки заявления и все. А аппарат ЦИК продолжает работать: готовит проект решения, выносит на заседание, голосует, подписывает, публикует. Это труд целого госоргана, чтобы обеспечить право человека избираться.

Поэтому эта сумма оправдана. Если человек хочет стать депутатом, представлять интересы избирателей, решать их проблемы, быть полезным обществу и государству, принимать законы во благо страны, он должен подходить к этому серьезно. 300 тыс. сомов - это один из способов показать серьезность намерений кандидата.

- То есть теперь, чтобы один кандидат попросил другого снять кандидатуру, нужно минимум 300 тыс.

- Я допускаю.

- А насчет работы с банками вы сказали, что прорабатываете определенные законодательные и координационные вопросы. Что можете сказать вкратце?

- Мы хотим обеспечить открытость и прозрачность использования избирательного фонда кандидатами в депутаты. В чем проявляется открытость? Например, движение финансовых средств на счете кандидата: поступления и расходы должны быть прозрачными и доступными. Сколько средств у кандидата, на что потрачены деньги, кто их внес и когда. Все это должно быть видно.

- Это было и до этого.

- Да, раньше часть этих правил действовала. Сейчас у нас есть банковские и мобильные приложения, которые позволяют отслеживать движение средств.

Но мы должны учитывать возможность злоумышленных действий: анонимные переводы, отправленные с целью навредить кандидату, могут привести к нарушению избирательного законодательства, если кандидат неосознанно использует эти деньги. В таких случаях возможна отмена регистрации.

Поэтому ЦИК вместе с банками внедряет меры для предотвращения анонимных переводов и других нарушений - например, превышения 0,5% от суммы избирательного фонда вне фонда. Все это делается, чтобы кандидаты могли работать спокойно, уверенные, что их действия прозрачны и законны.

- ЦИК сейчас проводит встречи с государственными и правоохранительными органами. Есть ли новый подход к интеграции? Раньше бывало, что депутат избирался, а потом выяснялось, что у него фальшивый диплом или есть судимость. Чтобы таких случаев не было, есть ли новая система взаимодействия между госорганами?

- Мы призываем тщательно проверять наличие судимости и достоверность сведений о высшем образовании кандидатов. По вопросам образования взаимодействуем с Министерством образования, по вопросам судимости и других данных - с Министерством внутренних дел.

- А двойное гражданство?

- Согласно закону о госслужбе, депутатом Жогорку Кенеша может быть только гражданин Кыргызской Республики.

- Проверка - это уже работа МВД или вы будет отправлять запросы?

- Проверка гражданства и других данных - это работа правоохранительных органов. Представьте, если будет тысяча кандидатов. Куда нам отправлять запросы? Человек приносит копию паспорта и он в числе избирателей. Мы ему доверяем, ведь паспорт - это подтверждение гражданства Кыргызской Республики. Если мы в каждом кандидате будем видеть возможного гражданина иностранного государства и подозревать, это что мы должны делать...

По закону, кандидат несет ответственность за достоверность предоставленных сведений. Если будут выявлены недостоверные данные, регистрация отменяется или не проводится вовсе, то есть санкции предусмотрены законом.

Если кандидат хочет быть депутатом, я надеюсь, что у него все в порядке.

- Недееспособность тоже нужно проверять?

- Только решением суда, и это также проверяют правоохранительные органы.

Кроме того, у нас сильное гражданское общество. Журналисты и общественники тщательно отслеживают информацию о самовыдвиженцах. Если появляются сведения о судимости или других нарушениях, ЦИК оперативно реагирует.

Но подозревать всех подряд или сомневаться в гражданстве каждого кандидата нет необходимости. Паспорт - это официальный документ государства, подтверждающий гражданство.