В Бишкеке открылась первая женская любительская футбольная лига

На полях городского парка "Ынтымак-2" состоялась торжественная церемония открытия первой в Кыргызстане женской любительской футбольной лиги - "САКБОЛ. Футбол для всех".

В мероприятии приняли участие президент Ассоциации женского футбола Салтанат Эгембердиева, генеральный директор СК "САКБОЛ" Мирлан Касымов, вице-президент АЖФКР Эльнура Осмоналиева и первый вице-президент Кыргызского футбольного Союза Нурдин Букуев.

После концертной программы и разминки прошли первые четыре матча турнира. Игры будут проходить каждую субботу в 10:00 на полях "Ынтымак-2" и завершатся 25 октября.

Турнир организован Ассоциацией женского футбола Кыргызской Республики при поддержке страховой компании "САКБОЛ".