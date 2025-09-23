Погода
$ 87.34 - 87.69
€ 102.12 - 103.07

Кыргызстан взял две медали на Кубке мира по самбо

184  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

20–21 сентября в Душанбе (Таджикистан) прошёл Кубок мира по самбо. Кыргызстанские спортсмены завоевали две награды, сообщает Prosports.kz.

Элхан Орозалиев в весовой категории до 79 кг вышел в финал и стал серебряным призёром. Шерзат Кудайбердиев (до 71 кг) занял третье место и принёс сборной бронзу.

Турнир прошёл на базе спорткомплекса Таджикского национального университета, где были разыграны медали в 28 весовых категориях. Соревнования стали подготовительным этапом к чемпионату мира по самбо, который в ноябре пройдёт в Бишкеке.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450824
Теги:
самбо, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  