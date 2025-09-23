Кыргызстан взял две медали на Кубке мира по самбо

20–21 сентября в Душанбе (Таджикистан) прошёл Кубок мира по самбо. Кыргызстанские спортсмены завоевали две награды, сообщает Prosports.kz.

Элхан Орозалиев в весовой категории до 79 кг вышел в финал и стал серебряным призёром. Шерзат Кудайбердиев (до 71 кг) занял третье место и принёс сборной бронзу.

Турнир прошёл на базе спорткомплекса Таджикского национального университета, где были разыграны медали в 28 весовых категориях. Соревнования стали подготовительным этапом к чемпионату мира по самбо, который в ноябре пройдёт в Бишкеке.