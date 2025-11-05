В ФОМС напомнили: по ОМС можно купить лекарства со скидкой до 50%

Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) при Министерстве здравоохранения КР сообщил, что значительная часть застрахованных граждан не пользуется возможностью получать лекарства со скидкой до 50% по Дополнительному пакету обязательного медицинского страхования (ОМС).

Сегодня в льготный перечень ФОМС включено более 600 наименований лекарственных средств, доступных в аптеках-партнерах по сниженной цене при наличии электронного рецепта. Несмотря на это, по данным фонда, уровень использования льготы остается низким, особенно в Чуйской и Таласской областях.

Чтобы получить лекарства со скидкой, достаточно одного визита к семейному врачу. В ФОМС отметили, что процесс получения льготных препаратов максимально упрощен и удобен для граждан.

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо быть застрахованным по ОМС, приписанным к семейному врачу, при наличии показаний получить электронный рецепт и в течение месяца приобрести лекарства в любой аптеке, сотрудничающей с ФОМС, со скидкой до 50%.

Использование Дополнительного пакета ОМС позволяет снизить расходы семей на лечение, обеспечить непрерывность терапии и предотвратить осложнения заболеваний. По льготным рецептам можно приобрести препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, психических расстройств, а также антибактериальные, гормональные и железосодержащие средства.

С полным справочником льготных лекарств и размером компенсации можно ознакомиться на сайте фонда: [https://foms.kg/spavochniki/](https://foms.kg/spavochniki/).

ФОМС призывает застрахованных граждан активнее пользоваться правом на льготное лекарственное обеспечение и при необходимости обращаться за консультацией к семейным врачам.

По данным фонда, за 9 месяцев 2025 года врачами Центров семейной медицины выписано 1 334,8 тыс. льготных электронных рецептов, из них 1 150,9 тыс. (86%) - по Дополнительному пакету ОМС. Общая сумма компенсаций аптекам составила 302,2 млн сомов (85%).