Погода
$ 87.34 - 87.69
€ 102.12 - 103.07

В Бишкеке пройдут бои с участием боксеров из Казахстана и Узбекистана

64  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Казахстанский боксер Сакен Бибосынов проведёт бой на вечере профессионального бокса в Бишкеке. Соперник пока не объявлен. Организатор - промоутерская компания Saikou Lush Boxing Promotions.

Бибосынов - бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года, двукратный чемпион мира и призёр чемпионатов Азии и мира. В дебютном профессиональном бою 20 июля он нокаутировал филиппинца Кристиана Легане в первом раунде.

В одном карде с Бибосыновым выступит узбекистанец Хасанбой Дусматов. Бои пройдут 25–26 октября на "Бишкек Арене".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450831
Теги:
бокс, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  