В Бишкеке пройдут бои с участием боксеров из Казахстана и Узбекистана

Казахстанский боксер Сакен Бибосынов проведёт бой на вечере профессионального бокса в Бишкеке. Соперник пока не объявлен. Организатор - промоутерская компания Saikou Lush Boxing Promotions.

Бибосынов - бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года, двукратный чемпион мира и призёр чемпионатов Азии и мира. В дебютном профессиональном бою 20 июля он нокаутировал филиппинца Кристиана Легане в первом раунде.

В одном карде с Бибосыновым выступит узбекистанец Хасанбой Дусматов. Бои пройдут 25–26 октября на "Бишкек Арене".