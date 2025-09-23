Погода
Определена дата IV Народного курултая

Президент Садыр Жапаров подписал указ о проведении IV Народного курултая, который пройдет в Бишкеке 22 декабря 2025 года. На форум съедутся 700 делегатов, распределенных по установленным квотам.

Для подготовки и проведения курултая утверждены организационный комитет и временное положение, которые будут заниматься выбором и координацией делегатов. Их избрание пройдет в соответствии с конституционным законом "О Народном курултае".

Собрание призвано укрепить принципы народовластия, объединить гражданское общество, содействовать развитию национального самосознания, искать решения региональных вопросов и способствовать устойчивому развитию страны.

Президент поручил кабинету министров, областным администрациям, органам местного самоуправления и профильным министерствам обеспечить все необходимые условия для организации курултая.


