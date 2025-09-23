Фондовый рынок Кыргызстана выходит на новый уровень

23 сентября 2025 года Кыргызская фондовая биржа (КФБ) совместно с ОАО "Госфинхолдинг" провела пресс-конференцию, где подвела итоги работы и представила планы на будущее.

Уходящий год стал для фондового рынка Кыргызстана переломным. На площадке биржи произошли события, которые открывают новый этап в развитии финансовой системы страны.

Государство вошло в капитал КФБ

15 сентября 2025 года Министерство финансов КР стало крупнейшим акционером КФБ, получив 62,17% акций. Таким образом, контрольный пакет впервые перешел государству.

Это решение основано на указе президента Садыра Жапарова от ноября 2022 года, где была поставлена задача укрепить биржевую инфраструктуру и создать национальные институты, способные реализовывать приоритетные проекты.

Первые денежные аукционы

17 и 19 сентября на бирже прошли первые аукционы по размещению средств со счета смягчения в депозиты коммерческих банков. Сумма - 24 млрд сомов. Все средства были размещены в полном объеме.

Техническая модернизация

Биржа активно обновляет инфраструктуру. С помощью гранта Евразийского банка развития закуплено современное серверное оборудование и внедрена торговая система QUIK. Теперь инвесторы смогут работать онлайн - с компьютеров и мобильных приложений. Запуск системы в промышленную эксплуатацию намечен на октябрь.

"Зеленые" облигации

КФБ делает ставку на устойчивое финансирование. В сентябре стартовало закрытое размещение облигаций устойчивого развития ЗАО "KICB". Их приобрела Международная финансовая корпорация (IFC). Объем выпуска - 1,35 млрд сомов под 12,5%. Этот шаг эксперты называют началом "зеленого" сегмента на фондовом рынке Кыргызстана.

Рекордные обороты и рост индекса

С начала года на площадке зарегистрировано 1 711 сделок на общую сумму 163,9 млрд сомов - на 70 млрд больше, чем в 2024 году.

Основной рост пришелся на рынок акций: объем торгов достиг 157,7 млрд сомов. Индекс КФБ к 31 августа составил 6 557,92 пункта, что более чем на 57% выше прошлогоднего уровня. Капитализация выросла до 228,5 млрд сомов.

Планы до 2030 года

Согласно стратегии развития, биржа намерена превратить рынок ценных бумаг в мощный инструмент привлечения инвестиций. В планах - запуск торгов валютными парами, деривативами, драгоценными металлами, развитие товарного сектора.

Особое внимание - подготовке к IPO: в ближайшие годы в Кыргызстане появятся условия для первичных размещений акций, в том числе компаний с госучастием.

Биржа также намерена расширять круг инвесторов - к рынку будут привлекаться пенсионные фонды, страховые компании и банки. Всё это должно создать современный и прозрачный финансовый рынок, который станет драйвером роста экономики страны.