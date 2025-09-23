Будущее образования обсуждают на II Российско-Кыргызском форуме в Бишкеке

В Бишкеке открылся II Российско-Кыргызский образовательный форум, площадкой которого вновь стал Кыргызско-Российский Славянский университет. В аудиториях КРСУ собрались несколько сотен участников - представители власти, руководители вузов, исследователи и бизнесмены. На форуме планируется обсудить, как образовательные программы могут отвечать запросам экономики и закрывать дефицит специалистов, который в последние годы всё острее ощущается в Кыргызстане.

Кадровый голод - главная тема дискуссии

Одним из первых выступил заместитель председателя Кабмина КР Эдиль Байсалов. Его слова прозвучали как предупреждение: страна движется вперёд, появляются новые отрасли, но кадров не хватает.

"Сегодня наш локомотив набирает скорость, - сказал он. - Но вместе с ростом мы испытываем острую нехватку специалистов: инженеров, врачей, учителей. Нам приходится приглашать работников из-за рубежа, и это признак серьёзного кризиса".

Его речь подчеркнула главную задачу форума - поиск решений для обновления учебных программ и перестройки подходов к подготовке кадров.

Российский акцент на глобальной конкуренции

С российской стороны прозвучал другой важный акцент. Посол РФ в Кыргызстане Сергей Вакунов напомнил, что университеты должны работать не в отрыве от жизни, а в тесной связке с экономикой.

"Мы живём в условиях усиливающейся конкуренции - политической, технологической, экономической. Университеты наших стран обязаны объединять усилия, чтобы давать адекватные ответы на вызовы времени", - сказал дипломат.

Таким образом, кыргызская сторона говорила о нехватке кадров, а российская подчеркнула: дело не только в количестве специалистов, но и в их способности конкурировать на мировом уровне.

КРСУ как символ доверия

Министр науки, высшего образования и инноваций КР Бактияр Орозов напомнил, что сам университет давно стал символом сотрудничества двух стран. Уже более тридцати лет КРСУ объединяет преподавателей и студентов, создаёт совместные научные проекты и служит примером интеграции.

"Сегодня университет ищет новые подходы и укрепляет связи с индустрией. Именно такие вузы должны становиться ядром консорциумов, объединяющих образование и производство", - отметил министр.

Эту мысль развил ректор КРСУ Сергей Волков. По его словам, университет видит свою миссию не только в обучении, но и в практической пользе для общества:

"Форум - это возможность превратить идеи в реальные инструменты развития. Мы готовы предлагать решения, которые будут востребованы экономикой".

Молодёжь и новые проекты

Особое место в программе форума заняли молодые участники. Студенты представили стартапы, экологические инициативы и исследовательские работы. Многие проекты показали, что университетская наука может приносить ощутимую пользу уже сегодня.

Помимо этого, в расписании форума более двадцати круглых столов, мастер-классов и семинаров. Обсуждаются цифровизация учебного процесса, академическая мобильность, развитие совместных исследовательских центров.

Ожидания от форума

По итогам встреч планируется подписание соглашений между университетами Кыргызстана и России. В них - запуск новых образовательных программ, создание исследовательских лабораторий, а также проекты, напрямую связанные с потребностями реального сектора.

Для Кыргызстана форум становится способом ответить на кадровый вызов, для России - возможностью укрепить сотрудничество в сфере образования. Но главное, что этот диалог показывает: будущее подготовки специалистов формируется не в кабинетах, а в совместных усилиях университетов, государства и молодёжи.