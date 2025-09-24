Что волнует жителей города Бишкек в первую очередь?

В процессе разработки генерального плана города Бишкек на сайтах мэрии и проекта запущены онлайн-опросы, целью которых является исследование общественного мнения о текущей градостроительной ситуации и определения перспектив развития территории города.

Наиболее активными респондентами стали жители в возрасте от 26 до 45 лет. По результатам опроса, подавляющее большинство респондентов (78%) составляют профессионалы различных сфер, имеющие одно или несколько высших образований. 64% респондентов – коренные жители, 27 % – проживают в городе Бишкек более 10 лет.

Одной из задач исследования является определение основных направлений пространственного развития города, выявление значимых городских объектов, в отношении которых наблюдается дефицит, по мнению жителей.

Так, участники опроса (65%) обращают внимание на недостаток парков и прогулочных зон. Помимо этого, респонденты отмечают нехватку объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта, особенно в новых и спальных районах.

С точки зрения функционала и строительства новых объектов в городе Бишкек приоритетными направлениями респонденты сочли аквапарк, физкультурно-оздоровительные комплексы, скалодром, детские и веревочные парки, центры виртуальных путешествий и экстрим-парки.

В числе наиболее актуальных вопросов опрошенные жители выделяют проблемы транспортной инфраструктуры: заторы на дорогах, отсутствие тротуаров, переполненность общественного транспорта.

Для решения вопросов дорожных заторов, переполненности общественного транспорта участниками опроса предлагается ряд комплексных мер, направленных на оптимизацию транспортной системы города Бишкек: строительство объездных и расширение существующих дорог, обустройство пешеходных переходов и организация дополнительных парковочных зон.

Также предлагается развитие инфраструктуры для велосипедистов, включая создание отдельных велодорожек, что будет способствовать популяризации экологически чистого вида транспорта и снижению нагрузки на автомобильные дороги. Хочется отметить, что для ежедневных поездок более трети опрошенных хотели бы активнее пользоваться велосипедом.

В области инженерной инфраструктуры результаты опроса демонстрируют выше среднего показатели надежности работы систем инженерной инфраструктуры. Наибольшая удовлетворенность респондентов наблюдается в части обеспечения населения услугами централизованного водоснабжения (в том числе качеством подаваемой воды) и электроснабжения.

Почти все участники опроса (92,3%) поддерживают идею раздельного сбора отходов, однако указывают на недостаток мусорных контейнеров и баков для вторсырья. Менее 10% опрошенных имеют в пешеходной доступности контейнеры для раздельного сбора отходов.

В качестве решения респондентами предложено построить современный мусороперерабатывающий завод и организовать доступный раздельный сбор отходов, включая стеклотары для вторичного использования.

На вопрос о качестве экологической обстановки только 15% опрошенных жителей удовлетворены качеством экологической обстановки. В первую очередь горожан волнует вопрос озеленения города и благоустройства природных объектов.

Кроме того, жители выражают обеспокоенность по поводу проблемы смога в городе и призывают к решению этого вопроса, чтобы улучшить качество воздуха и создать более комфортные условия для жизни.

Мы продолжаем принимать ваши мнения и предложения.

1. https://forms.gle/sWA1JKErCTagXLkRA

2. https://forms.gle/P4tsrET28hyz2Mrr7

Ссылки на опросы на кыргызском:

1. https://forms.gle/oyS9zXoiKcj3rmy99

2. https://forms.gle/SNe8zgZmSgru37bh9

Переходите по ссылкам и вносите свой вклад в развитие городской среды Бишкека. Результаты опросов, ваши мнения и предложения будут проанализированы и учтены при подготовке проекта генерального плана города Бишкека до 2050 года.