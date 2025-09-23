В сети О! запущен новый код 506 – заберите VIP-номер бесплатно!

Мобильный оператор О! запустил новый код 506, который расширяет выбор красивых, легко запоминающихся номеров. И теперь при подключении любого тарифа линейки "Переходи на О! Комбо" на полгода вперёд вы получаете премиальный номер в подарок!

Только не откладывайте на потом – красивые номера любят тех, кто действует первым. Забирайте свой стильный номер прямо сейчас: в O!Store или с помощью короткой команды. Не упускайте эту возможность совместить выгодную связь и имиджевый номер, который станет вашей визитной карточкой.

Как забрать красивый номер бесплатно:

1. Сначала подключите тариф из линейки "Переходи на О! Комбо" на полгода, набрав команду в смартфоне:

Тариф Стоимость тарифа за полгода Категория номера в подарок Команда подключения тарифа Переходи на О! Комбо 2 990 сомов Gold *155*2990# Переходи на О! Комбо Макс 3 990 сомов VIP или Gold *155*3990# Переходи на О! Комбо Безлимит 4 990 сомов VIP или Gold *155*4990#

2. После активации тарифа на полгода в вашем распоряжении есть неделя, чтобы бесплатно выбрать ваш новый красивый номер по этой ссылке. Как только вы определились с выбором, введите команду в смартфоне: *717*желаемый номер#. Например, вы хотите получить номер 0506668666, для этого наберите команду *717*0506668666#.

О! – премиум-связь, которая объединяет лучшее.

Стоимость указана с учётом всех налогов. После окончания оплаченного периода выбранный тариф автоматически продлится на стандартных условиях. Подробнее o.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016