Следователь и психолог получили 1,5 млн сомов за фальшивую экспертизу

ГКНБ в рамках проводимой работы по противодействию системной коррупции в государственных органах выявил коррупционную схему в Республиканском центре психиатрии и наркологии Министерства здравоохранения КР, организованную в сговоре с должностными лицами УВД Ленинского района города Бишкек.

Как сообщили в ГКНБ, установлено, что психолог-эксперт РЦПН МЗ КР А.Ч.Ш., 1975 года рождения, действуя в сговоре с бывшим заместителем начальника следственной службы УВД Ленинского района А.у.Ж., 1994 года рождения, создали устойчивую коррупционную схему. Их целью было незаконное признание обвиняемых по тяжким и особо тяжким статьям психически невменяемыми, чтобы те могли избежать уголовной ответственности.

В частности, в январе 2025 года сотрудниками ГУВД города Бишкек была задержана гражданка КР М.А.А., 2007 года рождения, по факту сбыта наркотических средств. В ходе расследования уголовного дела заместитель начальника СС УВД Ленинского района А.у.Ж., используя служебное положение, путём вымогательства получил от близких родственников задержанной денежные средства в размере 1,5 миллиона сомов.

После получения денег А.у.Ж. совместно с психологом-экспертом А.Ч.Ш. подделали первичное заключение экспериментально-психологического обследования, в результате чего судебно-психиатрическая экспертиза дважды признала М.А.А. невменяемой, что позволило избежать уголовной ответственности.

В ходе следственных мероприятий 23 и 30 октября 2025 года сотрудники ГКНБ задержали обоих фигурантов бывшего заместителя начальника следственной службы УВД Ленинского района и психолога-эксперта РЦПН. Постановлением суда они водворены в СИЗО ГКНБ.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление других сотрудников РЦПН МЗ КР и органов внутренних дел, которые могли быть причастны к реализации коррупционной схемы.


задержание, коррупция, Бишкек, врачи, милиция
